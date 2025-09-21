Ofrecen millonaria recompensa para identificar terroristas en el Nordeste antioqueño

Los recientes hechos en los que la base militar de Anorí fue hostigada y horas después se halló una caneca con una bandera de las disidencias en plena zona urbana de este municipio, además del ya conocido atentado en donde 13 policías fueron asesinados en Amalfi, han sido motivo para que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunciara.

Según el mandatario, “municipios del Nordeste de Antioquia como Amalfi y Anorí están bajo una arremetida terrorista de las disidencias de las 'Calarcá'”. Por esto es que Rendón a través de su cuenta de X anunció una recompensa por los criminales que delinquen en esta zona del departamento.

Serán 20 millones de pesos los que la Gobernación de Antioquia pague por información que permita identificar a las personas que han causado miedo y temor entre las poblaciones que, incluso, se han tenido que desplazar hacia otras zonas de la región por el miedo que tienen a la incursión armada del Frente 36 de las disidencias.

Andrés Julián Rendón fue enfático al afirmar que, “el terror se vence con determinación, sin permitir que el miedo que nos quieren sembrar nos paralice. Colaboremos con la Fuerza Pública. Ustedes saben quiénes son. Solo con su apoyo, nos los quitamos de encima”.



Por estas problemáticas hay que recordar que en Anorí hubo toque de queda hasta hoy, y se estudia extender la medida, mientras que en Amalfi el toque de queda está vigente hasta mañana con otras decisiones como la prohibición del parrillero o el cierre de algunas vías del municipio.