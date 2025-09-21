En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ofrecen millonaria recompensa para identificar terroristas en el Nordeste antioqueño

Ofrecen millonaria recompensa para identificar terroristas en el Nordeste antioqueño

Serán 20 millones de pesos los que la Gobernación de Antioquia pague por información que permita identificar a las personas que han causado miedo y temor en esta zona del departamento.

Disidencias de las Farc
Disidencias de las Farc
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

Los recientes hechos en los que la base militar de Anorí fue hostigada y horas después se halló una caneca con una bandera de las disidencias en plena zona urbana de este municipio, además del ya conocido atentado en donde 13 policías fueron asesinados en Amalfi, han sido motivo para que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunciara.

Vea también:

  1. Patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi, Antioquia, se reencuentra con su perro antinarcóticos.
    Patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi, Antioquia, se reencuentra con su perro antinarcóticos.
    Foto: suministrada
    Nación

    Patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi, Antioquia, se reencuentra con su perro antinarcóticos

Según el mandatario, “municipios del Nordeste de Antioquia como Amalfi y Anorí están bajo una arremetida terrorista de las disidencias de las 'Calarcá'”. Por esto es que Rendón a través de su cuenta de X anunció una recompensa por los criminales que delinquen en esta zona del departamento.

Serán 20 millones de pesos los que la Gobernación de Antioquia pague por información que permita identificar a las personas que han causado miedo y temor entre las poblaciones que, incluso, se han tenido que desplazar hacia otras zonas de la región por el miedo que tienen a la incursión armada del Frente 36 de las disidencias.

Andrés Julián Rendón fue enfático al afirmar que, “el terror se vence con determinación, sin permitir que el miedo que nos quieren sembrar nos paralice. Colaboremos con la Fuerza Pública. Ustedes saben quiénes son. Solo con su apoyo, nos los quitamos de encima”.

Por estas problemáticas hay que recordar que en Anorí hubo toque de queda hasta hoy, y se estudia extender la medida, mientras que en Amalfi el toque de queda está vigente hasta mañana con otras decisiones como la prohibición del parrillero o el cierre de algunas vías del municipio.

Lea también:

  1. Ayudas humanitarias llegan a víctimas en Antioquia
    Unidad de Víctimas en Antioquia
    Antioquia

    Unidad para las Víctimas entregó ayudas a más de 50 familias desplazadas en Amalfi y Anorí

  2. Amalfi, Antioquia.jpg
    Cortesía
    Antioquia

    Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda por problemas de seguridad en Nordeste antioqueño

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Gobernación de Antioquia

Andrés Julián Rendón

Disidencias Farc

Policía Nacional

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad