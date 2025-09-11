Personas habrían reportado movimientos sospechosos antes del atentado en Medellín

Con el pasar de las horas, y luego del temor que sintieron los vecinos del barrio Loreto, en Medellín tras la detonación de dos cargas explosivas puestas en la zona por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', las autoridades habilitaron el paso vehicular hacia el Túnel de Oriente.

A pesar del parte de tranquilidad que entregan las autoridades en la capital de Antioquia, que se suman a las exhaustivas labores que realizaron para poder desactivar otras tres cargas explosivas encontradas en la zona del atentado, las personas en el barrio Loreto alertaron que la acción criminal pudo haber sido planeada, incluso, varias semanas atrás.

Desde la zona donde retumbaron vidrios y hubo algunos daños materiales en edificios, aseguran que hace algunos días habían alertado a las autoridades de la presencia de hombres que estaban, al parecer, inspeccionando la zona de manera sospechosa.

"La Policía llegó pero no encontraban pues como a nadie, pero sí parecían personas pues que están como mirando, eran mirando hacia las torres", afirmó un vecino del sector.

De momento, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que la zona está despejada para que Empresas Públicas de Medellín ingrese a realizar los reparos de la torre de energía que se vio afectada luego de las dos detonaciones.

Por ahora, las autoridades en Medellín han extremado las medidas de seguridad a la espera de que lleguen más efectivos de la Fuerza Pública, prueba de ello las dos alertas de posibles explosivos descartadas en las últimas horas en diferentes partes de la ciudad.