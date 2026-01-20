Procuraduría recopila pruebas de presuntos malos manejos de caja menor en alcaldía de Quintero

Seis meses después de que la Procuraduría General ordenara la apertura de una indagación disciplinaria por presuntos malos manejos del fondo fijo o caja menor asignada al despacho del alcalde de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, el ente de control parece apretar el paso en las acciones.

Así quedó reflejado a través de una constancia del estado de este proceso donde la Procuraduría delegada para la Economía y la Hacienda Pública indica que avanza la recolección de pruebas dentro del caso donde se ha denunciado un posible detrimento patrimonial de hasta 117 millones de pesos en gastos de ese fondo que no cumplirían con los requisitos de urgencia, necesidad o imprevistos exigidos por la ley.

De acuerdo a las facturas con las que se soportaron los gastos de la caja menor y reveladas en su momento por el entonces concejal de la ciudad, Alfredo Ramos, hubo consumos en establecimientos como supermercados, panaderías, restaurantes, verdulerías e, incluso, tiendas para mascotas que no respondían a los fines para los cuales estaba destinado el fondo.

Además de Quintero. en la investigación abierta por la Procuraduría desde julio de 2025 también está vinculada María Camila Villamizar, una de sus funcionarias más cercanas durante su periodo de Gobierno y quien se desempeñó como secretaria Privada de la Alcaldía.

"Convirtieron la Alcaldía de Medellín en su billetera personal. No fue un gobierno, fue una banda dedicada a desfalcar a Medellín. El tiempo y las pruebas nos siguen dando la razón. A Medellín la saquearon, y hoy la justicia le respira en la nuca", asguró el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout.

El escándalo del fondo fijo también derivó, sobre el final del periodo de gobierno de Quintero, en la declaratoria de insubsistente en el mismo cargo de Juan David Duque por parte del Concejo de Medellín.

El sucesor de Villamizar fue citado en múltiples ocasiones en la corporación para explicar los presuntos malos manejos de estos recursos, pero no asistió a muchas de ellas y en varias no presentó excusa, lo que reforzó la percepción de que no estaba dando explicaciones que estaba obligado a entregar sobre el caso.