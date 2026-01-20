En vivo
Procuraduría recopila pruebas de presuntos malos manejos de caja menor en alcaldía de Quintero

Procuraduría recopila pruebas de presuntos malos manejos de caja menor en alcaldía de Quintero

La investigación disciplinaria abierta desde julio de 2025 también vincula a la exsecretaria Privada de la Alcaldía de Medellín, María Camila Villamizar.

