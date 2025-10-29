Se conocen detalles del operativo en Abriaquí: uno de los abatidos es el cabecilla alias 'Místico'

Las autoridades revelaron detalles del duro golpe al Clan del Golfo que se dio en la madrugada de este miércoles en la vereda Potreritos del municipio de Abriaquí, luego de labores de inteligencia en el Occidente del departamento.

El Ejército Nacional confirmó que fue en medio de combates contra ese grupo ilegal por parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 de la Séptima División, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía, que fueron abatidos cinco presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, dentro de los cuales se encuentra alias ‘Místico’, de 25 años de edad y quien fue reclutado cuando apenas era un joven. Sobre su prontuario criminal se refirió el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

"Máximo Cabecilla, alias Místico, este sujeto lleva una trayectoria criminal de 11 años al servicio de esta organización. Tiene antecedentes penales judiciales por concierto para eligir tráfico de estupendos pacientes, porte ilegal de armas y homicidios agravados. Este sujeto, encargado con el componente que se encontraba, era el que asediaba a comerciantes, ganaderos, transportadores", aseguró.

Mientras los otros cuatro abatidos están en proceso de identificación por parte de Medicina Legal, las autoridades revelaron que la capturada es una mujer, mientras que lograron la recuperación de una menor de edad que estaba en poder de este grupo armado y ahora está bajo protección del ICBF.



Entre tanto, las operaciones por parte del Ejército continúan en la zona, teniendo en cuenta que esta subestructura es la responsable de por lo menos dos ataques contra la fuerza pública: el de julio cuando fueron asesinados dos soldados en Cañasgordas y el de agosto cuando resultó lesionado con arma de fuego el comandante operativo de la Policía, Gerson Bedoya Piraquive en esa misma localidad.

El brigadier general Fabio Caro Cancelado, comandante de la Séptima División, indicó que el despliegue operativo continúa en la zona: "Las operaciones van a continuar. Tenemos desplegados más de 20.000 hombres del Ejército Nacional a lo largo y ancho de la jurisdicción de la séptima división. Llevamos más de 944 afectaciones. A estas estructuras se le han incautado más de 540 armas, más de 50.000 cartuchos, 800 artefactos explosivos con los que atacan a la población civil, a la fuerza pública", indicó Caro.

De acuerdo con el Ejército, fuera de los mencionados alias el Místico también estaría detrás de diferentes ataques a la Fuerza Pública durante este año en los municipios de Frontino, Buriticá, Dabeiba y Santa Fe de Antioquia, mediante ráfagas de fusil, uso de artefactos explosivos y sobrevuelos con drones.

Publicidad

Durante la operación las autoridades incautaron tres fusiles, dos pistolas, proveedores de diferentes calibres, aproximadamente mil municiones de diferentes calibres y material de intendencia y comunicaciones, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes.