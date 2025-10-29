En vivo
La JEP cierra el caso de 133 miembros del Ejército vinculados a 'falsos positivos'

La JEP cierra el caso de 133 miembros del Ejército vinculados a ‘falsos positivos’

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó el beneficio de renuncia a la persecución penal a 133 miembros de la fuerza pública implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1999 y 2008 en el Catatumbo.

Soldados del Ejército Nacional de Colombia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 133 integrantes del Ejército Nacional, involucrados en casos de ‘falsos positivos’ ocurridos en el Catatumbo (Norte de Santander) entre 1999 y 2008. Los uniformados pertenecían a los batallones de contraguerrilla 95 y 98 de la Brigada Móvil 15, al Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander y al Batallón de Combate Terrestre No. 46 Héroes de Saraguro.

Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, los comparecientes cumplieron con los requisitos del régimen de condicionalidad al aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad, asumir compromisos de no repetición y concertar medidas de reparación con las víctimas. Por ello, la JEP les concedió el beneficio de renuncia a la persecución penal, que elimina los antecedentes judiciales y ordena archivar los procesos en su contra.

Los casos abarcan 31 hechos que dejaron 49 víctimas asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. La jurisdicción determinó que esas conductas constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, y destacó que el proceso permitió superar lo conocido por la justicia ordinaria, al revelar detalles sobre la planificación y encubrimiento de los crímenes, así como sobre la participación de mandos superiores.

En audiencias realizadas en Cúcuta, San Calixto y Bogotá, los comparecientes pidieron perdón públicamente y se comprometieron a desarrollar acciones de reparación simbólica. En ese marco, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) impulsa el proyecto “Catatumbo herido: desde el dolor hacia la reconciliación”, enfocado en promover memoria y reconciliación con las comunidades afectadas.

A la fecha, la JEP ha resuelto 417 situaciones jurídicas de miembros de la fuerza pública, de los cuales 415 estuvieron involucrados en crímenes no amnistiables. Con esta decisión, el tribunal reafirma su compromiso con el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición, mientras continúa el esclarecimiento de los crímenes cometidos en el Catatumbo y otros territorios del país.

