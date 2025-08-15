Siguen las visitas a finca de Álvaro Uribe: esta vez el senador de Estados Unidos Bernie Moreno

A la visita de expresidentes, políticos y empresarios, ahora fue el senador de los Estados Unidos, Bernie Moreno, que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su casa campestre ubicada en el municipio de Rionegro, donde cumple una condena de 12 años en el oriente de Antioquia.

Mientras que, con un documento de 904 páginas, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, sustentaron la solicitud que radicaron ante el Tribunal Superior de Bogotá, de apelación con la que buscan que se revoque la condena a 12 años de cárcel proferida en primera instancia por la juez 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por soborno en actuación penal y fraude procesal, este sigue recibiendo visitas en su lugar de domicilio.

Y es que en su finca campestre en Rionegro, oriente de Antioquia, se han acercado a visitarlo el expresidente Andrés Pastrana, a quien el propio expresidente Uribe le agradeció su apoyo con una foto de los dos en su cuenta en X donde escribió: “agradezco mucho la visita del expresidente Andrés Pastrana”.

Expresidente Andrés Pastrana y el empresario Mario Hernández visitaron a Álvaro Uribe en Antioquia

Hasta esa zona de Antioquia, luego de recibir La condecoración Juan Del Corral a su vida y obra, un reconocimiento en el Concejo de Medellín, fue hasta la finca el empresario Mario Hernández, acompañado del concejal de la ciudad, Alejandro de Bedout.

“Siempre estaré inmensamente agradecido con el Presidente Uribe, tiene todo mi apoyo en este momento”, dijo Hernández.

Posteriormente, llegó el precandidato Abelardo de La Espriella quien dijo que la horrible noche pronto cesará, y con ella, la injusticia.

Y en las últimas horas, fue el senador republicano de los Estados Unidos, Bernie Moreno, que no desaprovechó su presencia en Colombia, inicialmente para el sepelio de Miguel Uribe Turbay y de estar en varios eventos en Cartagena, para acercarse hasta Antioquia y reunirse con el expresidente Álvaro Uribe con quien ha tenido una excelente relación, tanto que en un mensaje en su cuenta en X dijo que "Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia".

el senador de los Estados Unidos, Bernie Moreno, visitó en su finca de Rionegro, Antioquia, al expresidente Álvaro Uribe. "Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia", expresó en sus redes el político norteamericano.

“Fue un honor compartir tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para quien podría ser el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica”, agregó el senador norteamericano.

Mientras siguen las visitas la apelación se suma a la solicitud en el mismo sentido de la Procuraduría. El tiempo corre porque los términos para la segunda instancia vencen antes de la segunda semana de octubre.