Vehículo rodó por un abismo dejando un saldo de siete heridos en Cañasgordas, Antioquia

Un grave accidente se registró en vía de Antioquia: vehículo rodó por un abismo dejando un saldo de siete heridos en Cañasgordas. La Administración Municipal expresó que es preocupante la alta siniestralidad que se ha venido reportado este año en la vía Medellín-Urabá, donde según la Alcaldía, ya van más de 30 accidentes.

El accidente se presentío, puntualmente, en el sector Las Partidas donde una camioneta jeep de transporte veredal, perdió el control y rodó por una pendiente de aproximadamente 60 metros, dejando como saldo a un total de siete personas heridas.

Una de las ocupantes, una mujer de 63 años, fue remitida al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín y tuvo que ser intubada debido a los múltiples traumatismos que tenía. La emergencia tuvo que ser atendida por varias unidades de bomberos y por la misma comunidad, que ayudó a socorrer a los heridos, que en su mayoría fueron trasladados al hospital San Carlos en Cañasgordas.

Diego Vanegas, alcalde de esta localidad, le manifestó a Blu Radio que es preocupante la alta accidentalidad que se reporta en el municipio, especialmente, en la vía principal que conduce de Medellín a Urabá, donde se ha visto un aumento de siniestros viales este año, situación que incluso afirma el mandatario le han expresado a la Gobernación de Antioquia en consejos de seguridad.

“Hasta hace poco llevamos muchos, llevamos más de 30 accidentes de tránsito sobre la vía principal de la autopista que conduce hacia Urabá. No están días que van tan rápidos con todos esos megaproyectos, eso nos ha provocado muchos accidentes casi diarios. Eso lo tocamos hace por ahí un mes en un consuelo de seguridad en el municipio de Uramita con el gobernador porque es un tema muy preocupante donde tenemos accidentes diarios”, expresó el mandatario.

Por el momento, las autoridades locales confirmaron que se encuentran investigando, pues hay varias hipótesis alrededor de este caso. Desde la Alcaldía de Cañasgordas pidieron a la ciudadanía ser precavidos, especialmente con las recientes lluvias, pues al ser un municipio donde el 70 % es rural y donde las vías en su mayoría son pendientes, se aumenta el peligro y la siniestralidad para aquellos que conducen por estas vías.