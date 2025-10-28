Visionario e inspirador: gremios y líderes destacan legado de José María Acevedo, fundador de Haceb

El empresariado en Colombia está de luto tras la muerte de José María Acevedo, el hombre que fundó Industrias Haceb en 1940. Los diferentes gremios económicos en Antioquia lo catalogan como un hombre soñador, visionario e inspirador para todas las nuevas generaciones que construyen país.

Nicolás Posada, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, destacó el legado de quien demostró con su trayectoria que con esfuerzo, fe y amor por el país, los sueños pueden transformar generaciones.

"Gracias a su visión emprendedora, Don José María transformó un pequeño detallero en Medellín en la gran empresa que Haceb, actualmente presente en los hogares colombianos y considerado un hito para la industria antioqueña", dijo Posada.

En este mismo sentido, la directora ejecutiva de Fenalco en Antioquia, María José Bernal, resaltó las cualidades del empresario no solo como alguien capaz de forjar empresa, sino una forma de entender el trabajo con propósito y humanidad.



"Un antioqueño soñador, un gran referente de trabajo, de tesón, de disciplina, de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Queda su legado, queda su inspiración y su ejemplo para las futuras generaciones", declaró Bernal.

El legado de Acevedo también incluye una fuerte responsabilidad social, impulsando el desarrollo económico de la región y mejorando la calidad de vida de las comunidades. Hoy, su nombre es sinónimo de esfuerzo, visión y compromiso con el progreso, valores que siguen guiando la empresa que fundó hace más de 80 años y que perdurarán por generaciones.