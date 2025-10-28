En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Visionario e inspirador: gremios y líderes destacan legado de José María Acevedo, fundador de Haceb

Visionario e inspirador: gremios y líderes destacan legado de José María Acevedo, fundador de Haceb

Diferentes entidades destacaron el papel del fundador de Haceb como alguien capaz de forjar empresa, pero también una forma de entender el trabajo con propósito y humanidad.

Fundador de Haceb
José María Acevedo, fundador de Haceb
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

El empresariado en Colombia está de luto tras la muerte de José María Acevedo, el hombre que fundó Industrias Haceb en 1940. Los diferentes gremios económicos en Antioquia lo catalogan como un hombre soñador, visionario e inspirador para todas las nuevas generaciones que construyen país.

Nicolás Posada, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, destacó el legado de quien demostró con su trayectoria que con esfuerzo, fe y amor por el país, los sueños pueden transformar generaciones.

"Gracias a su visión emprendedora, Don José María transformó un pequeño detallero en Medellín en la gran empresa que Haceb, actualmente presente en los hogares colombianos y considerado un hito para la industria antioqueña", dijo Posada.

En este mismo sentido, la directora ejecutiva de Fenalco en Antioquia, María José Bernal, resaltó las cualidades del empresario no solo como alguien capaz de forjar empresa, sino una forma de entender el trabajo con propósito y humanidad.

"Un antioqueño soñador, un gran referente de trabajo, de tesón, de disciplina, de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Queda su legado, queda su inspiración y su ejemplo para las futuras generaciones", declaró Bernal.

El legado de Acevedo también incluye una fuerte responsabilidad social, impulsando el desarrollo económico de la región y mejorando la calidad de vida de las comunidades. Hoy, su nombre es sinónimo de esfuerzo, visión y compromiso con el progreso, valores que siguen guiando la empresa que fundó hace más de 80 años y que perdurarán por generaciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Medellín

Emprendimiento

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad