El lado oculto de La Candelaria: recorridos nocturnos que revelan misterios y leyendas de Bogotá

Cuando cae la noche sobre el centro de Bogotá, las calles empedradas cambian por completo. Las luces encendidas proyectan sombras alargadas sobre las fachadas coloniales y, entre el silencio, se empiezan a escuchar los ecos del pasado. Así describen los recorridos nocturnos por el barrio más antiguo de la capital del país.

Hay otros que dicen que al caminar despacio por esas calles, se puede sentir cómo la historia se mezcla con los murmullos de quienes alguna vez habitaron el corazón más antiguo de la ciudad, La Candelaria.

Este lugar emblemático de Bogotá fue fundado en 1538, un año antes de que la capital del país se estableciera en ese mismo lugar, además fue uno de los primeros asentamientos de los españoles. Precisamente, por esta época del año, la Alcaldía suele organizar recorridos guiados que buscan adentrar a las personas en las historias, leyendas y creencias poco conocidas del sector de la ciudad.

El Instituto Distrital de Turismo, cuenta con un recorrido nocturno por La Candelaria, el cual invita a descubrir ese otro lado misterioso, el que esconde leyendas, mitos y apariciones que todavía rondan las esquinas. Esta experiencia es gratuita, solo hay que inscribirse para participar.



¿Cómo inscribirse a los recorridos nocturnos de La Candelaria?

Los recorridos estarán disponibles hasta el 15 de noviembre, y cualquier persona puede participar de forma gratuita. Solo hay que llenar el formulario dispuesto para la actividad o buscar el enlace directamente en la página oficial del Instituto Distrital de Turismo.



Durante la experiencia, las personas disfrutarán de una caminata con guías que comparten relatos que han pasado de generación en generación, mientras los visitantes recorren lugares icónicos del barrio como:



La plaza de Bolívar.

El Chorro de Quevedo.

Estrechas calles donde aún se respira el espíritu colonial.

Foto: Tomada de Instagram @instintoextremo.

Además de las historias, el recorrido permite apreciar los museos, teatros, iglesias y casas antiguas que hacen de La Candelaria uno de los puntos más visitados por bogotanos y turistas.



Leyendas que siguen rondando las calles de La Candelaria

Entre las leyendas más conocidas está el del 'fantasma de la plaza', una historia que mezcla tragedia, justicia y misterio. Se dice que el doctor José Raimundo Russy, conocido como el abogado de los pobres por defender a obreros y vendedores, fue acusado injustamente de un asesinato y terminó fusilado en la plaza mayor.

Desde entonces, aseguran algunos vecinos, que su espíritu vaga por las noches en el centro histórico. Lo describen como un hombre de capa azul que camina en silencio entre los arcos y columnas de la plaza de Bolívar, con la mirada fija en el horizonte, como si aún buscara la verdad que nunca se conoció.

Además de la historia mencionada, los habitantes expresan que en La Candelaria también existen relatos sobre apariciones fantasmagóricas, ruidos y sucesos inexplicables, como si las calles tuvieran vida propia. "Entre sus muros antiguos, cada leyenda o mito revive con el paso de quienes se atreven a caminar por las adoquinadas calles".