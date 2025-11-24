Invima alerta por lote de medicamento Bupivacaína: las razones por las que no se puede suministrar

Desde la Secretaría de Salud de Bogotá, lanzaron una alerta sobre un medicamento que es suministrado principalmente a las mujeres embarazadas, el cual sirve para aliviar el dolor mediante el bloqueo de las señales en los extremos de los nervios.

En conversación con Mañanas Blu, el director del Invima, Francisco Rossi, explicó a que se debe que la Bupivacaína esté involucrada.

Inicialmente, Rossi indicó que la droga es usada para las cesáreas o partos naturales, funciona como una anestesia y que el lote que presenta problemas llegó importado desde la India.

Debido a que se registraron casos con efectos secundarios, la Secretaría de Salud solicitó retirar el lote del medicamento del mercado.



Hay reportes de unos casos, por lo que se está congelando el producto. Hay razones para pensar que el producto no provocó los síntomas. Expresó Rossi

En este caso, se está siguiendo el proceso que consiste en congelarlo hasta verificar si existe una contaminación o falla en el producto. De no hallarse nada, el producto será liberado, manifestó el director del Invima.

Asimismo, indicó que la entidad recibió la alerta desde Bogotá tras haberse suministrado el medicamento a mujeres embarazadas.



Razones por las que no se puede suministrar la Bupivacaína

Rossi fue enfático al indicar que el problema no se presenta en todo el producto, sino en un lote en específico. En total, fueron 28.000 ampolletas que están en estado congelado mientras se investiga si el medicamento fue el causante de los efectos secundarios.

Los efectos que denunciaron las personas tienen que ver con sospecha de meningitis y una contaminación del producto, además de síntomas neurológicos y la asociación con infección. No obstante, no hay una consistencia que haga pensar que los casos ocurrieron por suministrar el producto.

No se trata de hacer un cuestionamiento de los medicamentos del medicamento que llegó desde la India. Llegó como vital no disponible en un momento de escasez. Francisco Rossi, director del Invima

Por el momento, las entidades involucradas están esperando los resultados finales para saber con certeza si la Bupivacaína es la causante de los efectos secundarios.

Las personas afectadas están siendo atendidas, “cada caso está en manos médicas. Si el producto es el culpable, se tomarán las medidas legales pertinentes”, indicó Rossi.

Hasta el momento, el medicamento solo está congelado en Bogotá, por ello el Invima aplicó un protocolo de investigación en la ciudad. Las mujeres embarazadas que requieran este medicamento pueden buscar alternativas con otros proveedores.

Por último, el director manifestó que las ampolletas suministradas comenzaron a usarse no hace más de dos meses, y en total hay cinco reportes de personas que presentaron dificultades, uno de ellos es un caso grave.