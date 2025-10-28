Atención: nuevo sicariato en Bogotá deja dos personas muertas

Este martes, 28 de octubre, se registró un nuevo ataque sicarial en Bogotá que dejó dos personas muertas. Este lamentable hecho ocurrió en la localidad de Bosa, exactamente en la calle 57 sur con carrera 87 j.

Hombres armados y que se desplazaban en una motocicleta atacaron a un ciudadano, quitándole la vida y, en la reacción de la Policía, los oficiales dispararon contra los delincuentes causando la muerte de uno de ellos.

Además, una mujer, presunta cómplice, fue capturada.

En desarrollo...

