Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Atención: nuevo sicariato en Bogotá deja dos personas muertas

Atención: nuevo sicariato en Bogotá deja dos personas muertas

Las autoridades reaccionaron oportunamente para evitar que los señalados responsables se dieran a la fuga.

crimen homicidio asesinato cti afp.jpg
Asesinato
Foto: AFP, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Este martes, 28 de octubre, se registró un nuevo ataque sicarial en Bogotá que dejó dos personas muertas. Este lamentable hecho ocurrió en la localidad de Bosa, exactamente en la calle 57 sur con carrera 87 j.

Hombres armados y que se desplazaban en una motocicleta atacaron a un ciudadano, quitándole la vida y, en la reacción de la Policía, los oficiales dispararon contra los delincuentes causando la muerte de uno de ellos.

Además, una mujer, presunta cómplice, fue capturada.

En desarrollo...

