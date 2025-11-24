Activan trámite administrativo en Uniatlántico para resolver solicitud de revocatoria del rector

Después de casi 10 horas de debate, en el que se analizaron polémicos documentos presentados por el Ministerio de Educación Nacional sobre la elección del rector Leyton Barrios, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico decidió abrir una actuación administrativa para dar claridad a este proceso de designación.

Dicha actuación fue aprobada por cinco consejeros: Eduardo Verano, gobernador del Atlántico; Melissa Obregón, delegada del presidente de la República; Juan Carlos Bolívar, delegado del MEN; Marley Vanegas, representante de los profesores, y Guillermo Rodríguez, representante de los exrectores.

La decisión busca despejar dudas y resolver los cuestionamientos planteados por el MEN sobre la experiencia laboral que acreditó Barrios para el cargo, garantizando al exsecretario de Educación su derecho a la defensa y contradicción.

Y es que la polémica ahora gira en torno a la nueva información suministrada por la Corporación Universitaria Salamanca de Barranquilla sobre los antecedentes laborales del rector Leyton Barrios, luego de que el Ministerio de Educación le pidió verificar si era cierto que este había ejercido como docente en dicha institución entre 2013 y 2016.



Pese a que ante el comité de acreditaciones de la Universidad del Atlántico fueron presentados el pasado 20 de agosto certificados con los sellos de la institución Salamanca, en los cuales el rector Luis Francisco Robayo afirmaba que Barrios sí había sido docente durante cuatro años; en una comunicación posterior del 19 de noviembre indicaron que era falsa dicha vinculación laboral y anunciaron procesos internos contra recursos humanos.

Tal ha sido la controversia que ya hay una denuncia penal por falsedad ideológica en documento privado para establecer la trazabilidad de cómo fueron emitidos estos documentos que dan cuenta de lo que habría sido la afiliación de Barrios como docente de derecho laboral, derecho comercial y derecho internacional público.

A su vez, el gobernador Verano ordenó al secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder, que dé traslado a las autoridades competentes de los informes de presuntas falsedades que ha presentado el Ministerio de Educación Nacional durante el Consejo Superior. De la misma manera, para que la Gobernación del Atlántico realice las acciones administrativas y judiciales con miras a revisar la validez de la designación del rector.