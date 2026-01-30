En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Air-e está sin agente interventor; trabajadores protestan por una solución empresarial

Air-e está sin agente interventor; trabajadores protestan por una solución empresarial

La compañía está bajo proceso de intervención desde septiembre del 2024, debido a las deudas que enfrentaba la empresa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad