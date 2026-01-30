Air-e está sin agente interventor; trabajadores protestan por una solución empresarial

Vacante amaneció este viernes 30 de enero el cargo de agente interventor de la empresa Air-e en la región Caribe, debido a la renuncia de Nelson Javier Vásquez, cuyas funciones llegaron hasta este jueves 29 de enero y se convierte en el cuarto funcionario que pasa por esta compañía desde septiembre de 2024, sin lograr una solución a la grave crisis económica que enfrenta la compañía.

Pese a que Vásquez anunció con una semana de anticipación su salida, la no posesión de una persona en el cargo llevó a los trabajadores del área administrativa a suspender sus funciones para realizar un plantón durante todo el día para exigir al Gobierno una solución empresarial y el cese de esta intervención que ya completa un año y cuatro meses.

Le puede interesar: Renuncia agente interventor de Air-e: es el cuarto en año y medio

El presidente del sindicato, Eduardo Remolino, se reunió en Bogotá con funcionarios del Ministerio de Minas y Energía el pasado jueves para proponerles que sean los mismos empleados los que se encarguen de la operación de la energética. Sin embargo, no recibió respuestas, sino que le programaron una reunión con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la cual quedó prevista para el sábado 31 de enero.



Ahora bien, los trabajadores exigen menos corrupción en el proceso de intervención, de cara a que se estarían realizando millonarias contrataciones en asesores y personal que solo va una semana a trabajar y que poco aportaría al desarrollo de la empresa.

Aunque no descartan del todo aceptar el nombramiento de un nuevo agente interventor, resaltan que no permitirán que esta persona imponga sus intereses políticos y que realice contrataciones sin justificaciones.

"No queremos más a esa gente que solo viene una vez a la semana y que recibe millonarios pagos. No pueden estar haciendo de esto un negocio político", mencionó uno de los manifestantes presentes en el encuentro.

