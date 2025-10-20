Alertan por alta probabilidad de formación de ciclón tropical cerca a costas colombianas

Bajo monitoreo del Idem está la onda tropical número 47, la cual ingresó en la tarde del domingo 19 de octubre al mar Caribe, sin tener aún una incidencia directa sobre el territorio colombiano. Sin embargo, tiene 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas, justo cuando alcance en su trayectoria cerca a las playas de La Guajira.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Centro Nacional de Huracanes, la incidencia directa de este sistema a apenas unos kilómetros de las playas de la zona norte de La Guajira, mientras que pasaría sobre las islas de San Andrés. Esto generaría un incremento en el oleaje, pero además intensas lluvias que podrían causar daños.

No obstante, por el momento se trata de una proyección, aunque tiene un 80% de probabilidad de consolidarse como ciclón en los próximos siete días.

De convertirse en ciclón tropical, esta sería denominada AL98. A su vez, el Ideam proyecta que, aunque no se convierta en ciclón, puede interactuar con otros sistemas meteorológicos propios de la época, lo que generaría un incremento en el viento, oleaje y lluvias, especialmente para La Guajira, Magdalena, Atlántico, San Andrés y Bolívar.



"De acuerdo con los reportes de DIMAR, se observan vientos cercanos a 55 km/h y una altura significativa de ola de hasta 3 metros al oriente del sistema. Se recomienda a la comunidad marítima y aeronáutica mantener precaución y seguir los comunicados oficiales por posibles incrementos en la velocidad del viento y en la altura del oleajes", indicó el Ideam a través de su cuenta de X.

Por esta situación se mantiene la alerta para un estado de vigilancia, mientras que desde la Mesa Técnica del Ideam insisten en que por el momento prevalece la vigilancia, aunque hay alerta naranja actualmente, por tiempo lluvioso, para la zona occidental del mar Caribe, donde se encuentra San Andrés.

