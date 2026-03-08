Capturan a ex concejal que transportaba $14 millones en efectivo en Montelíbano, Córdoba

La tarde de este domingo, a pocas horas del cierre de las urnas, se produjo una nueva captura en Córdoba, relacionada con presunto lavado de activos.

El caso esta vez se dio en los alrededores de un puesto de votación ubicado en el municipio de Montelíbano, donde la Policía interceptó un vehículo en el que transportaba más de 14 millones de pesos en efectivo y material de campaña electoral.

La persona que se transportaba en este vehículo fue identificada como Uber Correa, ex concejal y quién no pudo justificar el origen del dinero, por lo que fue capturado, informó el coronel Fernando Guzmán, comandante de la Policía de Córdoba.

"En un vehículo, al ser registrado, se encuentra una mochila que lleva un dinero. Además, hallamos presencia de material electoral, publicidad política y unas inconsistencias en las versiones sobre el origen de este dinero, por lo cual esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación", dijo el oficial.



Aclaró el oficial que, a pesar de esto, hasta ahora no ha habido alteraciones de orden público en el departamento de Córdoba.