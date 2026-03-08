Protestas en vereda de San Antero, Córdoba, afecta ingreso de material electoral

Los problemas de orden público tiene afectado el proceso electoral en Córdoba, donde 1.406.985 personas están habilitadas para votar, pues la comunidad de una vereda del municipio de San Antero decidieron no permitir el ingreso del material electoral.

Al parecer, la situación se da por la inconformidad que tiene la población frente a la no intervención de un puente que lleva varios meses averiado y que es clave para la conexión de la comunidad con el resto del departamento.

"Hemos visto a la fuerza pública desplegada y está presente en los territorios. Tenemos un solo incidente en el municipio de San Antero, en una vereda. Al parecer, la población tiene unas dificultades con una vía o un puente y están manifestando que necesitan el puente, pero vamos a trabajar de la mano de la fuerza publica para que puedan votar, indicó el gobernador Erasmo Zuleta.

El departamento de Córdoba es uno de los que más suele tener participación en estas elecciones, siendo que habitualmente el porcentaje de participación supera el 60%, lo que le ha permitido elegir seis senadores a este departamento tanto en las elecciones de 2018 como las de 2022.



Incluso, en este departamento se presentaron dos de las 20 votaciones más altas al Senado.