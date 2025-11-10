En vivo
Desde la región Caribe rechazan atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez

Desde la región Caribe rechazan atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez

Sus colegas Elvia Milena Sanjuan, gobernadora del Cesar, y Erasmo Zuleta Bechara, máximo mandatario en Córdoba, pidieron una pronta investigación para que se encuentre a los responsables.

