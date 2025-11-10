Desde la región Caribe rechazan atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez

Hasta la región Caribe se extendió el rechazo en contra del atentado que perpetraron hombres armados al gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, momentos en los que se dirigía del municipio de Fortul a Tame, en ese departamento.

Sus colegas Elvia Milena Sanjuan, gobernadora del Cesar, y Erasmo Zuleta Bechara, máximo mandatario en Córdoba, pidieron una pronta investigación para que se encuentre a los responsables.

“No puede seguir ocurriendo que mientras entregamos nuestras vidas al servicio de las comunidades la violencia nos alcance. Con esto rechazo profundamente el atentado que sufrió mi colega Renson Martínez, gobernador de Arauca”, dijo Elvia Milena Sanjuan.

“Para él nuestro abrazo de fortaleza, al igual que para su familia. A la fuerza pública, por favor evaluar esta situación y dar con los responsables, por la tranquilidad del país”, agregó.



Por su parte, Erasmo Zuleta Bechara, escribió en sus redes sociales que “¡El Estado debe actuar con firmeza! La delincuencia y el terrorismo no pueden seguir imponiendo el miedo”.

“Toda nuestra solidaridad y absoluto rechazo frente al atentado contra nuestro compañero y amigo, el gobernador de Arauca, Renson Martínez”, puso en su cuenta de X.

“Lo hemos venido diciendo; sin seguridad no avanzamos. Es urgente fortalecer la presencia y el respaldo de la Fuerza Pública en los territorios para proteger la vida de quienes trabajan por el bienestar de nuestras comunidades”, apuntó el mandatario.

Finalmente, el exgobernador de Sucre entre 2020 y 2023, Héctor Olimpo Espinosa, también se pronunció diciendo que “otra vez la violencia habla más duro que el Estado”.

El gobernador Renson Martínez Prada, entregó detalles al comandante departamental de Policía, coronel Carlos Antolinez, indicando que fueron aproximadamente diez los impactos de bala que recibió el vehículo blindado.

“Desde donde nos dispararon hasta donde dejamos tirada la camioneta y nos cambiamos a otro carro fueron como diez kilómetros. Un tiro más y matan al conductor”, señaló.