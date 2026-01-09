Elevan alerta naranja en el Caribe por intensos vientos y olas de hasta 3 metros

Las brisas se están sintiendo con tal fuerza en la costa norte colombiana, que en algunas zonas estos vientos alcanzan velocidades de hasta 50 km/h, lo que mantiene en alerta naranja a departamentos como Atlántico, Magdalena y Bolívar, así como a la parte suroccidental del mar Caribe.

Esto obedece al incremento de los vientos alisios que suele darse para esta temporada y los cuales azotan con más fuerza a partir del mediodía, sobre todo, en horas de la noche y madrugada.

Estas ráfagas de viento, a su vez, producen olas que oscilan entre los 2 y 3 metros de altura, por lo que las autoridades piden a quienes tienen planes de ir al mar, extremar las medidas de seguridad.

"Para estos próximos días todavía se va a mantener una amenaza por vientos fuertes y hacia la playa podrían presentarse olas también con algunas alturas relevantes, por lo que le recomendamos a los turistas también y a los pescadores y usuarios que tengan en embarcaciones, estar muy atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y consultar con las capitanías de puerto", manifestó Daniel Useche, meteorólogo del Ideam.



Condiciones similares se registran hacia La Guajira y el archipiélago de San Andrés, donde hay alerta amarilla en zona de alta mar.

Así mismo, el tiempo seco predominará en gran parte de la región Caribe, lo que sumado a los fuertes vientos podría aumentar las probabilidades de ocurrencia de incendios forestales.