Empresa Air-e implementaría trabajo remoto de empleados para reducir costos de operación

La empresa Air-e Intervenida anunció que se encuentra evaluando la implementación de un modelo híbrido de trabajo que le permitirá a un porcentaje de los empleados, cumplir con sus funciones, principalmente administrativas, por fuera de las oficinas.

Este esquema combinaría la presencialidad en las sedes de la empresa con jornadas de trabajo remoto que permitiría a un segmento de empleados laborar tres días en casa y dos en las oficinas en áreas compartidas.

El modelo, que según conoció Blu Radio ya fue presentado a SuperServicios, apunta, además, a la reducción de costos que se estarían implementando al interior de la compañía ante la crisis financiera que atraviesa.

Así las cosas, lo que se está evaluando es que se entreguen parte de las oficinas que Air-e tiene en arriendo en la torre sur del edificio Torres del Atlántico, en el norte de Barranquilla, que podrían ocupar entre cuatro y seis pisos.

De acuerdo con Air-e, de aplicarse el trabajo híbrido, este llegaría respaldado “por nuevas tecnologías y herramientas digitales que garanticen la continuidad de las operaciones, la seguridad de la información y la eficiencia en los procesos”.

Por el momento, dice la compañía, que el modelo está en “fase de estudio y análisis, pues es necesario revisar el perfil de los cargos administrativos, requerimientos informáticos y conectividad”.

Para Air-e con el trabajo híbrido se mejorarían, además las condiciones laborales de los empleados quienes tendrían "mayor tiempo de calidad con sus familias, cumpliendo con las políticas de excelencia en la operación y el servicio que caracteriza a la compañía, tal como ocurre en las principales entidades del sector privado y público, no solo en Colombia, sino a nivel mundial".