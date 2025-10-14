Envían a la cárcel a profesor señalado de abusar de tres estudiantes en colegio de Tuchín

Actos sexuales y acoso sexual agravados son los dos delitos por los que fue imputado y enviado a la cárcel el profesor Ferney Rivero Sierra, señalado de abusar de tres de sus estudiantes en el municipio de Tuchín, norte de Córdoba.

De acuerdo con la evidencia recaudada por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, al parecer el procesado aprovechó su condición de docente en un colegio de Tuchín, para acosar y agredir sexualmente a tres alumnas.

Las pruebas en poder del ente acusador determinaron que “las agresiones contra las adolescentes, cuyas edades oscilan entre 15 y 16 años, ocurrieron durante los años 2023, 2024 y 2025”.

Según la denuncia, radicada ante un despacho fiscal de la Seccional Córdoba, “las agresiones ocurrían cuando las menores se quedaban a solas con el profesor, de quien se cree que las sometía por la fuerza para practicarles tocamientos de índole sexual”.



Así, teniendo en cuenta todo este material probatorio, el docente fue capturado el pasado 30 de septiembre por el Cuerpo Técnico de Investigación, con el apoyo de la Policía Nacional en Córdoba, y tras ser presentado en audiencia, un juez de control de garantías decidió enviarlo a un centro carcelario, como medida preventiva mientras surte el juicio en su contra.