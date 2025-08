Familia de atlanticense que habría asesinado su esposo en Italia busca recursos para viajar

En Puerto Colombia hay conmoción tras confirmarse la detención en Italia de la psicóloga Mailyn Castro Monsalvo, oriunda de este municipio del Atlántico, por la presunta participación en el homicidio y posterior descuartizamiento de su esposo, el italiano Alessandro Venier, de 35 años, junto con su suegra, Lorena Venier, de 62 años.

Las mujeres, que habrían confesado su implicación en el crimen ante las autoridades italianas, habrían asfixiado a Alessandro, para posteriormente desmembrarlo e introducirlo en un tanque con cal viva.

Sin embargo, muchas son las dudas que se ciñen en esta historia, pues Mailyn llevaba meses confesando a su familia que su relación con Alessandro venía marcada por episodios de golpes y amenazas, por lo que reconocía que se sentía bajo presión con el también padre de su hija, pero nunca habría hablado a su familia de una intención de asesinarlo.

Aunque la familia ha decidido guardar silencio frente al caso ante los medios, están preparando el viaje de los padres de Mailyn para acompañarla mientras enfrenta este proceso, pues fue dejada en libertad para garantizar la protección de la bebé de seis meses que tuvo, fruto de su relación con Alessandro.

Por esto, la familia de Mailyn, de origen humilde, lleva adelante una campaña de recolección de fondos entre amigos y vecinos de Puerto Colombia para cubrir los costos del viaje de sus padres a Italia, a través de transferencias y entregas de donaciones.

Y es que Mailyn es muy conocida en Puerto Colombia, pues entre 2020 y julio de 2021 desempeñó en la Alcaldía el cargo de jefa de salud pública, labor que ejerció con base en su formación como psicóloga. A pesar del destacado trabajo que realizó durante la pandemia del COVID-19, para contener los contagios y hacer búsqueda activa de casos, en julio de 2021 presentó su renuncia alegando problemas de salud mental.

En una carta dirigida a su jefe confesó lo siguiente:

“El exceso de trabajo me pasó factura con una crisis de ansiedad, episodio depresivo y problemas de salud generales no me fue posible iniciar un tratamiento por psicología clínica hasta la fecha por estar en el cargo y por eso me retiro".

Fue a partir de entonces que la psicóloga emprendió un camino con menos exposición pública hasta migrar a Europa, donde conoció a Alessandro.

Es importante señalar que la Fiscalía italiana investiga las versiones sobre una llamada de emergencia hecha por Mailyn la noche del crimen, en la que alertó a los Carabineros con frases como “Mi suegra quiere matar a su hijo”, lo que puede ser considerado como una posible señal de que ella intentó frenar el asesinato, pero hasta el momento solo ha sido su suegra quien ha declarado ante las autoridades.