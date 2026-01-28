En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Gobernación del Atlántico emite alerta ante hechos de violencia política

Gobernación del Atlántico emite alerta ante hechos de violencia política

Pidieron a la Fiscalía y otras autoridades que investiguen las amenazas a ciudadanos para que borren propaganda política de sus casas y retiren publicidad de motocarros. Así mismo convocó un comité de seguimiento electoral extraordinario.

Ciudadano borrando publicidad política de la fachada de una casa en Barranquilla tras amenazas.
Ciudadano borrando publicidad política de la fachada de una casa en Barranquilla tras amenazas.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad