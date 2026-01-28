Gobernación del Atlántico emite alerta ante hechos de violencia política

La Gobernación del Atlántico convocó con urgencia un comité de seguimiento electoral extraordinario para poner al tanto a autoridades, como la Fiscalía, de las denuncias por violencia política que estarían sufriendo algunos candidatos en Barranquilla y municipios.

El secretario del Interior del departamento José Antonio Luque explicó que tienen conocimiento que no solo fueron intimidadas las personas en al menos cinco barrios del suroccidente de Barranquilla, donde las obligaron a pintar las fachadas de sus casas para retirar la publicidad política que tenían pagadas en las paredes, sino también a los conductores de motocarros que llevan la publicidad de candidatos en sus vehículos.

“Lo que hicimos fue inmediatamente solicitar un comité de seguimiento electoral extraordinario para poner al tanto a las autoridades. Como lo vimos la fiscalía tomó ya hoy la bandera y está liderando las investigaciones para dar con los responsables de todos estos atropellos que se están dando en contra de ciertos candidatos que teniendo sus permisos para tener su publicidad, están amenazando a las personas para que la borren o peor aún es sobrepintada con insultos y otro tipo de de pinturas. también hay motocarros que también están siendo amenazados cuando cargan publicidad política”, puntualizó el funcionario.

La alerta emitida por la Gobernación fue puesta en conocimiento de la Fuerza Pública, Policía y Ejército, pero, además de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, lo que da garantías a la investigación para que esta dé buenos resultados.