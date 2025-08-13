Gobernador Eduardo Verano viaja a Bogotá para asistir a homenaje póstumo a Miguel Uribe

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, es uno de los mandatarios que estará la mañana de este miércoles en las exequias de Miguel Uribe Turbay para acompañar a la familia del senador y precandidato presidencial.

En la agenda del gobernador se anuncia su participación en el homenaje póstumo a Uribe Turbay, programado a partir de las 9:00 de la mañana por parte del Congreso de la República y "exclusivo para allegados y congresistas", sin embargo, es conocida la cercanía de Verano De La Rosa hacia la familia de la víctima.

"Con gran dolor y desde el fondo de mi corazón lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, toda mi solidaridad con sus familiares y amigos. Que la violencia no se vuelva costumbre, que el dolor y la polarización no nos nublen nuestra sensibilidad, Colombia necesita paz", expresó el gobernador minutos después de conocer esta trágica muerte.

Este homenaje póstumo será realizado en el salón elíptico del Capitolio Nacional, desde donde el cuerpo de Uribe Turbay será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para ser despedido con una eucaristía, previo a su sepultura en el Cementerio Central de Bogotá.