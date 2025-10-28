Hijo de una fiscal y dos funcionarios del CTI de Barranquilla, capturados por posible corrupción

En un operativo llevado a cabo por agentes de la Dijin en Barranquilla y el municipio de Sabanalarga, fueron capturados este lunes dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y el hijo de una reconocida fiscal de la ciudad.

Estas tres personas estarían vinculadas a una presunta red que extorsionaba a alcaldes y funcionarios públicos con información para exigirles millonarios pagos a cambio de cerrar investigaciones en su contra.

Los detenidos son Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del grupo de Administración Pública del CTI Barranquilla; Yarin Ernesto Pareja Marimón, un investigador del CTI y Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez, quién es señalado dentro de la investigación como el agente corruptor, es decir como la persona que entregaba el dinero a los funcionarios públicos.

Blu Radio conoció que, tanto Margarita, como Yarín, fueron sacados del grupo de administración pública en enero. A ella la dejaron en la URI de Barranquilla, mientras que a su compañero lo enviaron a la Fiscalía en Sabanalarga.



Una de las denuncias que llevó a la captura de los funcionarios tiene que ver con la realización de una diligencia judicial en julio de 2024 a la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, con supuestas órdenes de la Policía Judicial que resultaron ser falsas.

En su momento, los funcionarios de la Fiscalía indicaron que la diligencia se llevaba a cabo con la intención de obtener información sobre los contratos firmados por la administración municipal.

La sorpresa llegó tiempo después cuando supuestamente los hoy capturados empezaron a presionar al alcalde de Sitionuevo, Alfredo Navarro Manga, a quién le exigieron 140 millones de pesos a cambio de no continuar con una investigación por supuestos actos de corrupción detectados durante la revisión de los contratos.

Los tres detenidos deberán responder ante la fiscalía por los delitos de concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública.