Caribe

Imputan cargos a ex director de Fiscalía en Atlántico por supuesto fraude procesal

Según la Fiscalía, William Orlando habría usado información falsa para excluir su cargo del concurso de méritos de la entidad; sin embargo, el procesado niega tal conducta.

