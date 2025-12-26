Imputan cargos a ex director de Fiscalía en Atlántico por supuesto fraude procesal

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector de la Seccional Atlántico, William Fernando Orlando Jaiquel, por presuntamente engañar a la entidad con una falsa condición para que su cargo fuera excluido de los puestos ofertados en el concurso de méritos 2024.

El funcionario deberá responder por el delito de fraude procesal tras ser señalado de haber acreditado ser padre cabeza de familia, a través de una declaración jurada, para que su empleo como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado no entrara en la convocatoria pública.

De acuerdo con la investigación, "el entonces director seccional no era padre de familia y habría presentado información contraria a la realidad para hacer incurrir en error a los servidores del área administrativa de la Fiscalía que finalmente excluyeron su cargo del concurso de méritos. En ese sentido, obtuvo un beneficio indebido".

El procesado no aceptó el cargo en su contra y, en diálogo con BLU Radio, afirmó que "jamás" presentó información que "no fuera cierta y verificable".



"Jamás dije ser padre cabeza de familia en mi declaración, ni soltero. Solo manifesté la dependencia económica de mi hijo y el pago de sus estudios. Esto es un ataque de mis detractores de la dirección y asumiré con responsabilidad mi defensa", aseveró.