Inicio de nuevos proyectos de vivienda cayó a su nivel más bajo: presidente de Camacol

Durante el Congreso Colombiano de la Construcción que se realiza en Barranquilla, Guillermo Herrera Castaño, presidente ejecutivo de Camacol manifestó su preocupación por las decisiones recientes del Gobierno Nacional, como la de finalizar el programa “Mi Casa Ya”, que, según afirma, dejó a más de 70 mil familias sin la posibilidad de acceder a una vivienda el año pasado.

“Ya el Gobierno nacional ha tomado unas decisiones muy importantes sobre política de vivienda, como acabar el programa de subsidios de Mi Casa Ya, que dejó más de 70.000 familias damnificadas solamente en diciembre del año pasado. Este es un sector que en vez de haber contado con un plan de reactivación, fue testigo de cómo se cerraba abruptamente y sin una transición un programa tan importante”, expresó

Afirmó que en los últimos tres años las ventas de inmuebles se han reducido a la mitad respecto a los niveles previos a la actual administración.

“Hoy, y desde que llegó el presidente Petro llegó al Gobierno, vendemos la mitad, casi la mitad de lo que vendíamos hace 3 años. El nivel de iniciaciones de construcción de vivienda está en el grado más bajo, 110.000 unidades desde septiembre del 2012”.



Así mismo dio a conocer que se duplicaron los desistimientos de viviendas, sobre todo en los hogares que querían adquirir una casa de interés social y ya no lo pudieron hacer y que no hubo una reactivación del sector.

Herrera sostuvo que en los próximos años el país necesitará más de cuatro millones de viviendas nuevas, lo que plantea interrogantes sobre quién las construirá, cómo se financiarán y si se logrará hacerlo dentro de la formalidad.

Pese a ese panorama, Herrera destacó experiencias positivas como la de Barranquilla, ciudad que se ha consolidado como ejemplo de articulación entre el sector público y privado. Indicó que solo en el último año, la capital del Atlántico registró la venta de más de 12.000 unidades de vivienda, lo que representa un crecimiento del 27 %, casi el doble del promedio nacional.