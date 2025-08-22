La última vez que vino a casa no se quería ir: papá de policía barranquillero muerto en ataque

El impacto del atentado terrorista recién ocurrido en Amalfi, Antioquia, hoy también sacude al barrio Evaristo Sourdís de Barranquilla, donde lloran la muerte de uno de los suyos: José Daniel Valera Narváez, un joven patrullero convertido en una de las 13 víctimas de ese vil ataque con dron perpetrado hacia un helicóptero de la Policía.

José Daniel, asesinado a los 24 años, hacía parte de la Policía desde el 2020. Con la misma alegría y entusiasmo con el que creció siendo uno de los chicos populares del barrio, decidió integrarse a la Fuerza Pública apenas egresó de bachiller en la I.E.D José Raimundo Sojo, ubicada en el sur de la capital del Atlántico.

Empezó prestando el servicio como auxiliar de Policía y orgulloso siguió su formación hasta convertirse en patrullero, pero últimamente temía por su seguridad en aquellas zonas enmontadas donde había sido reubicado y, como presintiendo lo que podría ocurrir, luchó en vano por conseguir un traslado hasta su natal Barranquilla.

Su padre, Henry Valera, cuenta que la última vez que José Daniel estuvo en casa, no quería alejarse de allí.

"Él ahora último que estaba aquí no se quería ir, me decía: 'Papi, yo no me quiero ir para allá; papi, ya metí el traslado, me vinieron a visitar, me pidieron información, ya esos papeles los mandamos para Bogotá hace 2 años'. Desde entonces esos papeles están en Bogotá y quedamos esperando y esperando, pero nunca le vino el traslado a mi pelado", contó Valera.



Demandamos seguridad: alcalde Char

Desde Barranquilla, el alcalde Alejandro Char se sumó al rechazo a los recientes ataques terroristas y clamó por la seguridad del país.

"Gravísimo. El país está consternado con esto que está pasando todos los días. Exigimos seguridad, demandamos seguridad. La gente tiene un susto en las esquinas, en los barrios, en todas las poblaciones rurales y urbanas", expresó el mandatario.

"Le exigimos al Gobierno nacional que implemente todo lo que pueda para darle tranquilidad y paz a la gente. Tenaz esta situación. De verdad hoy clamamos solidaridad por los hogares que se han visto golpeados, policías, militares, civiles", agregó.

Por lo pronto familiares y amigos de José Daniel esperan la llegada de su cuerpo a Barranquilla para darle cristiana sepultura este fin de semana.