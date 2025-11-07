Pacientes con discapacidad interponen más de 10 tutelas diarias por no entrega de medicinas

Largos meses tienen que esperar los pacientes en situación de discapacidad en Barranquilla para recibir sus medicamentos, mientras, a diario, su estado de salud se deteriora y su calidad de vida disminuye por la no entrega de estas medicinas, pese a fallos judiciales que ordenan que les suministren sus tratamientos.

Entre las decenas de afectados está Melissa Vasilef, una paciente de 43 años, con edad cognitiva de una bebé, que padece epilepsia refractaria intratable y convulsiona hasta tres veces al día porque, según la denuncia de su madre, hace tres meses la Nueva EPS no autoriza la entrega del nuevo tratamiento que le ha recetado su neurólogo, aun cuando ella está amparada con tutelas.

"La Nueva EPS me ha negado la entrega de medicamento anticonvulsivante, que es Lamictal y no lo autorizó. Mi hija está amparada con tutela desde hace muchos años y los desacatos no solucionan, no funcionan. Es una pérdida de tiempo. Yo dejé de asistir a Supersalud porque me acercaba a los funcionarios, ellos escribían mi PQR, mi queja, pero eso nunca prosperó, nunca solucionó", expresó Maritza Rodríguez, madre de Melissa.

Apadeuc, la asociación que defiende a los pacientes en situación de discapacidad y que, incluso, ha tenido que hacer colectas entre las madres para conseguir medicinas a usuarios como Melissa, denuncia que a diario deben interponer más de 10 tutelas para exigir la entrega de medicamentos a las EPS.



"En el día de ayer (jueves), por ejemplo, desde Apadeuc fueron más de 12 tutelas y, aún así, tenemos la gran preocupación de que ni siquiera con tutelas los gerentes están cumpliendo con los fallos judiciales. Se abren los incidentes de desacato y esto pasa como si fuera cualquier cosa", expresó Rosalba Amaranto, presidenta de Apadeuc.

Desde Nueva EPS informaron que ya están en gestión con la farmacia, para poder revisar la situación del medicamento pendiente y establecer por qué no se ha realizado la entrega.

"En este caso, ya se inició la gestión desde la Gerencia de Medicamentos Nacional y la Gerencia Regional para poder garantizar la solicitud de la afiliada", dijo a BLU Radio la EPS.