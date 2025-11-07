En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Pacientes con discapacidad interponen más de 10 tutelas diarias por no entrega de medicinas

Pacientes con discapacidad interponen más de 10 tutelas diarias por no entrega de medicinas

Aún así, los usuarios en Barranquilla afirman que las EPS y sus dispensarios burlan los procesos judiciales al seguir incumpliendo con el suministro de medicamentos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad