Por problemas de señal, aplazan audiencia sobre principio de oportunidad de Day Vásquez

Por solicitud de la defensa de Nicolás Petro Burgos fue reprogramada para el jueves 27 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que se definirá la validez del principio de oportunidad que Daysurys Vásquez firmó con la Fiscalía General de la Nación por su implicación en el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se le sigue al hijo mayor del presidente.

Esta audiencia ha sido solicitada por el abogado Alejandro Carranza, defensa de Petro Burgos y quien insiste en que ese acuerdo debe ser suspendido, muy a pesar de que un juez determinó que se ajustaba a la Ley.

Sin embargo, la diligencia prevista para este martes, 18 de noviembre, debió aplazarse porque Carranza no tenía la suficiente señal para atender esta audiencia virtual.

Como se ha informado, para la defensa de Nicolás no es suficiente que Vásquez Castro solo esté investigada por violación de datos personales, pues sostiene que, tras firmar el acuerdo, habría incurrido en "comportamientos" que compreten "las condiciones objetivas y materiales que justicaron” ese principio de oportunidad.



Por su parte, el abogado Alait Freja, representante de Day Vásquez, declaró que buscará demostrar que Nicolás Petro y su defensa no tienen legitimidad para solicitar una revocatoria de este principio.

Inclusive, Freja pidió a la Procuraduría asignar una agencia especial de vigilancia para lo que será el reparto del caso o, más claramente, la escogencia del juez que liderará la audiencia.