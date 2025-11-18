En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Por problemas de señal, aplazan audiencia sobre principio de oportunidad de Day Vásquez

Por problemas de señal, aplazan audiencia sobre principio de oportunidad de Day Vásquez

La diligencia, que se realizará de manera virtual, quedó reprogramada para el jueves 27 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

