Posible intoxicación afectó a estudiantes de 8 colegios de Barranquilla; más de 170 niños afectados

Una emergencia entre decenas de estudiantes de primaria y bachillerato de al menos siete instituciones públicas de Barranquilla se registró en la mañana de este viernes, luego de que recibieran su merienda.

El suceso, que se registró a partir de las 10:00 de la mañana, estaría relacionado con los alimentos entregados como parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según conoció Blu Radio, en el Instituto Educativo Distrital Olguita Emiliani, al menos 50 alumnos tuvieron que ser atendidos, luego de que manifestarán tener dolor abdominal. La situación habría sido repetitiva en otros seis colegios. Estos, casualmente, tienen el mismo operador para el PAE.

La Secretaría de Educación y el departamento de Salud Público se colocaron al frente de esta emergencia.



Desde Blu Radio conocimos que fueron enviadas dos ambulancias a los colegios Olguita Emiliani y Luis Carlos Galán, pero que estas se devolvieron sin pacientes, debido a que desde los equipos de enfermería le estaban dando manejo a las dolencias estomacales de los estudiantes.

Por lo pronto, este impasse no afecta el desarrollo de las clases, sin embargo, se espera la entrega de detalles por parte de la Secretaría de Educación.



Más de 170 niños y adolescentes resultaron afectados

"Recibimos por parte de ocho colegios de Barranquilla unas comunicaciones de rectores con niños que tenían síntomas estomacales. Entramos con salud pública para revisar la sintomatología y activar la ruta en lo colegios. En estos momentos estamos aplicando los protocolos respectivos para la atención. Ya todo está controlado, revisión de niños y recolección de muestras. En total van 174 menores en los ochos colegios afectados. Estamos haciendo todo el protocolo de atención, principalmente, con cólicos estomacales", indicó la secretaria de Educación de Barranquilla, Paola Amar Sepúlveda.

