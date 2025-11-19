Procuraduría abrió indagación al alcalde de Sincelejo por presuntos actos de corrupción con el PAE

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra el alcalde de Sincelejo (Sucre), Yahir Acuña Cardales, por hechos relacionados con posibles actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025.

La investigación fue abierta luego de la publicación de un video que se difundió ampliamente en redes sociales en las que se mostraría al mandatario explicando los pormenores detrás del negocio del PAE y la manera como presuntamente se han obtenido millonarias coimas con recursos de este programa, las cuales, al parecer, serían pagadas al investigado, por parte del proveedor, después de adelantarse el pago de nómina de los trabajadores.

Ante la denuncia, el ente de control solicitó la práctica de pruebas para esclarecer si se habrían presentado irregularidades, al parecer, por exigencias para el pago de dádivas e incremento patrimonial injustificado del mandatario.

En medio del revuelo generado por el video, Tatiana Torres Corrales, suegra de Yahir Acuña, publicó en sus redes un comunicado en el que indica que “han difundido presuntos videos e imágenes que han sido manipulados mediante herramientas tecnológicas, con el fin de distorsionar la realidad y afectar de manera malintencionada la integridad y la unidad de mi familia. Dicho contenido constituye una alteración indebida de material audiovisual y una vulneración a derechos fundamentales”.



En el documento que fue autenticado ante la Notaría Tercera de Sincelejo, la suegra del alcalde agrega que iniciarán acciones legales para investigar el origen del controversial video, para que se sancionen a los responsables.