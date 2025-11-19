En vivo
Procuraduría abrió indagación al alcalde de Sincelejo por presuntos actos de corrupción con el PAE

La indagación se abrió luego de la circulación de un video en el que el mandatario presuntamente explicaba cómo se habrían gestionado millonarias coimas con los recursos del Plan de Alimentación Escolar.

Indagan al alcalde de Sincelejo por video en el que hablaría sobre supuestas “dádivas” en el PAE
Foto: Alcaldía de Sincelejo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

