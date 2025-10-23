Río Magdalena arrastra 18.000 toneladas de plásticos al mar Caribe cada año, según estudio

Las causas y efectos de la contaminación por plásticos en la costa norte colombiana es lo que durante diez años estuvo analizando la Universidad del Atlántico con el Instituto Nacional de Investigación Marina Integrada de Francia, y cuyo estudio hoy advierte cómo el mar Caribe continúa recibiendo cargas de plástico desproporcionadas que están afectando el ecosistema.

El docente Nelson Rangel, investigador de la Universidad del Atlántico y doctor en Ciencias del Mar, que lidera esta investigación, reafirma que “hay un problema asociado con el plástico en todos los ecosistemas costeros y en el mar profundo”, pues el estudio evidencia, inclusive, “cómo el plástico está afectando de manera significativa las interacciones entre diferentes especies de animales, en particular peces y aves”.

Los ríos son los que más arrastran plásticos hasta el mar, siendo el río Magdalena el que más aporta estos contaminantes al desembocar unas 18.000 toneladas de plásticos al año. Esto, a su vez, derivado de las malas prácticas humanas.

"Primero tenemos que tener en cuenta que el río Magdalena es el más grande de Colombia y donde hay una mayor población asentada en sus riberas como tal. Entonces, la presencia de seres humanos en su cuenca, donde desafortunadamente el manejo del plástico no es el mejor, pues favorece a que mucho de ese plástico termine en el río y, por ende, aquí en el Caribe colombiano", manifiesta.



El estudio identifica que hay claras deficiencias en la aplicación de las normas y en la gestión de los residuos, por lo que plantea 12 recomendaciones, dirigidas tanto a los productores como a los consumidores de plástico.

"El productor de plástico tiene que repensar un poco el producto que está realizando, porque desafortunadamente es un producto que es muy impactante con el medio ambiente para la cantidad de tiempo que se utiliza. Por ejemplo, botellas que se utilizan por 15 minutos nada más y luego se desechan", sugiere el experto.

"Y el consumidor, o sea, nosotros que somos los usuarios finales, si podemos sacar el plástico de ciertas actividades diarias, pues sería ideal para que este plástico no termine en el océano", recomienda.

Ahora bien, no solo los vertimientos de los ríos están contaminando, las actividades que se realizan en la costa y a nivel marino también tienen responsabilidad, aunque en un menor porcentaje, de la presencia de plásticos en el mar.