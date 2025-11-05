Santa Marta, primera ciudad del país en cumplir la nueva Ley de Salud Mental

Santa Marta se convirtió en la primera ciudad de Colombia en aplicar la Ley 2460 de 2025, conocida como la Ley de Salud Mental, que busca garantizar atención integral y acceso oportuno a servicios de bienestar emocional.

El anuncio se dio durante el I Encuentro Territorial de Salud Mental con Enfoque de Género 500+, realizado en la capital del Magdalena, donde participaron instituciones académicas, expertos y representantes del Colegio Colombiano de Psicólogos.

El encuentro sirvió para evaluar cómo las ciudades están adaptando sus políticas públicas a los nuevos lineamientos de la ley, que exige una red interinstitucional activa para atender problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, los intentos de suicidio, el acoso escolar y la violencia intrafamiliar.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Distrital, más de 1.700 personas han recibido atención psicológica este año en los llamados “centros de escucha” y brigadas itinerantes que recorren barrios y colegios de la ciudad.



El secretario de Salud, Jorge Paulo Lastra, explicó que la meta es consolidar una red preventiva y comunitaria en “la salud mental, este no puede seguir siendo un tema invisible. En Santa Marta estamos acompañando a las personas antes de que la crisis estalle, con apoyo emocional, orientación y atención en campo”.

Durante el encuentro, Carlos Enrique Garavito, del Colegio Colombiano de Psicólogos y uno de los formuladores de la ley, destacó que el caso de Santa Marta “muestra que sí es posible aplicar la norma de manera real, con recursos y voluntad política”.

El balance incluye 100 brigadas de salud mental, 51 capacitaciones en primeros auxilios psicológicos y un trabajo articulado entre las Secretarías de Salud y de la Mujer, que han enfocado sus acciones en mujeres, jóvenes y comunidades vulnerables.

Con este avance, Santa Marta se consolida como un referente nacional en salud mental pública, un tema que hoy preocupa a buena parte del país ante el aumento de suicidios, trastornos emocionales y la falta de atención oportuna.