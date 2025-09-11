Triple A, bajo la lupa de la Contraloría por denuncias de mala prestación del servicio

Una serie de actividades de inspección comenzará hacer la Contraloría General de la República para revisar la prestación del servicio que brinda la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, Triple A, a partir de las múltiples denuncias que ha recibido el órgano de control sobre presuntas irregularidades.

Lilibeth Aguilera, vicecontralora en funciones, afirma que realizarán varias reuniones, tanto con la empresa como con los ciudadanos, para esclarecer si hay fallas y sobrecostos en la prestación del servicio.

"Los usuarios aducen en sus denuncias que hay mala prestación del servicio, que hay altos costos, qué pasa con los subsidios, todo eso es lo que hoy ha llevado a la Contraloría a generar unas mesas de trabajo con la entidad y con la ciudadanía para poder escuchar y revisar qué es lo que está pasando en torno a este tema", dijo.



Proceso sancionatorio a alcalde de Sabanalarga

"Por la renuencia del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, de asistir a algunas mesas de trabajo que ha propiciado la gerencia departamental para desentrabar obras”, la Contraloría General de la República ordenó iniciar un proceso administrativo sancionatorio en contra del mandatario.

La vicecontralora en funciones aseguró que el alcalde ya fue notificado sobre este proceso y que ahora el órgano de control espera de que antes de que finalice el año haya una solución frente a las siete obras inconclusas o en mal estado que se encuentran en el municipio, donde se están perdiendo recursos por el orden de los 33.000 millones de pesos.

Aguilera sostuvo que la Contraloría no ve una disposición de la Alcaldía para resolver las condiciones en las que hoy se encuentran las obras y que, si esta actitud persiste, el mandatario enfrentaría serias sanciones.

"El proceso administrativo sancionatorio es un mecanismo que tiene el órgano de control y que nos puede llevar a dos vías: la imposición de una multa al alcalde y la suspensión del cargo, porque la comunidad reclama sus vías, su polideportivo, la canalización de los arroyos y no ha sido posible", aseguró.

Una de las obras más solicitadas es el alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, donde la comunidad recientemente bloqueó la vía La Cordialidad en señal de protesta para exigir la terminación de estos trabajos, cuyos retrasos los tienen expuestos a problemas de salubridad.