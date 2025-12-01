Gobernador interpone denuncia por ataques vandálicos en medio del paro de Uniatlántico

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales, en las que se observa a un joven atacando con un hacha la reja de acceso a la sede de Bellas Artes, bastó como prueba para que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, interpusiera una denuncia penal ante la Fiscalía por daño en bien ajeno y pánico.

El ataque se produjo la semana anterior, cuando un grupo de jóvenes se tomó la recién restaurada sede de Bellas Artes y se enfrentó con otro grupo de estudiantes que no estaban de acuerdo con la continuidad del paro. El altercado trascendió a los golpes y en medio de la álgida jornada, hubo actos de vandalismo en contra de la institución, como el que se viralizó en redes sociales que hoy es motivo de denuncia.

La denuncia no fue presentada en contra de alguien en particular, sino que se formuló “en contra de toda persona que como resultado de la investigación se estime comprometida en estos hechos”. Aún así, todo apunta a que uno de los responsables sería un estudiante de Derecho al que, según se escucha en el video, identifican como Harland Palmieri, a quien se le observa intentando ingresar “de manera abrupta y sin autorización a las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes”.

Luego, la investigación apenas comienza y varios podrían ser judicializados, indicó el secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder.



“Lo más grave de los hechos es que el individuo utiliza un objeto contundente, un hacha, para forzar, golpear y fracturar los candados y demás mecanismos de seguridad ubicados en los accesos del área administrativa y académica de la Facultad. Esta conducta representa un riesgo para la integridad del patrimonio universitario, así como para la seguridad de sus trabajadores”, comentó el secretario Náder.

El funcionario aseguró que se debe distinguir muy bien entre el derecho a la protesta y el delito, pues lo segundo las autoridades no lo piensan permitir.

Náder informó, a su vez, sobre la activación de la Línea Púrpura en coordinación con las secretarías de la Mujer y del Interior para amparar a las mujeres que hayan sido agredidas durante estos incidentes.