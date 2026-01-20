Explosión en Suárez, Cauca, dejó daños en viviendas y vehículos

Los habitantes del barrio Las Mercedes, ubicado en la cabecera del municipio de Suárez, norte del Cauca, fueron sorprendidos esta mañana por una fuerte explosión. Según la comunidad, en medio de bolsas de basura, abandonadas cerca de un sector conocido como La Virgen, fueron instaladas dos cargas explosivas para atacar a las patrullas del Ejército y la Policía que recorren las calles del pueblo. Uno de los artefactos explotó, anticipadamente, causando daños en ventas de algunas viviendas y a una motocicleta que estaba parqueada en el sector.

Minutos después de la explosión, la Alcaldía de Suárez publicó un comunicado pidiendo a los habitantes del pueblo tomar medidas de precaución para sus desplazamientos. “La Alcaldía de Suárez expresa su profunda preocupación y rechazo por la presencia de artefactos explosivos en el centro de la cabecera municipal, transitado diariamente por la población civil”, se lee en el comunicado.

Además, la Alcaldía Municipal advirtió que este tipo de situación ponen en grave riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de la ciudadanía, en especial de niño, niñas, adultos mayores y demás personas que nada tienen que ver con el conflicto. Por esta razón pidió a los grupos armados respectar el Derecho Internacional Humanitario.

Allí, en Suárez, el pasado 14 de enero se registró un ataque con drones, cargados con explosivos, contra la estación de Policía de Suárez, Cauca. Ese suceso terrorista, afortundamente, no dejó policías ni civiles heridos.