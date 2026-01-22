En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Adulto mayor murió tras sufrir ataque de abejas en zona rural de San Joaquín, Santander

Adulto mayor murió tras sufrir ataque de abejas en zona rural de San Joaquín, Santander

Durante la evaluación médica en el hospital de San Joaquín, los médicos hallaron múltiples picaduras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad