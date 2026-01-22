Adulto mayor murió tras sufrir ataque de abejas en zona rural de San Joaquín, Santander

Un adulto mayor de 83 años falleció en las últimas horas luego de ser atacado por un enjambre de abejas en zona rural del municipio de San Joaquín, en el departamento de Santander. La víctima era un agricultor de la región y fue hallada sin vida en una finca de la vereda San Ignacio.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho fue informado a la Policía la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando miembros de la comunidad alertaron sobre la presencia de un hombre tendido en un potrero, aparentemente sin signos vitales.

De manera inmediata, unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar en compañía de personal del Hospital Integrado de San Joaquín. Durante la valoración médica, se evidenciaron múltiples picaduras de abejas en diferentes partes del cuerpo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Integrado de San Joaquín, donde se adelantó la inspección técnica a cadáver por parte de la SIJÍN, con el fin de establecer de manera oficial las causas de la muerte.



Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad rural para extremar las medidas de precaución ante la presencia de enjambres de abejas y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo, con el fin de evitar nuevas emergencias.