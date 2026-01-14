En vivo
Santanderes  / Alcalde de Floridablanca critica futuro de Acualago; pide al gobernador cumplir su palabra

Aunque se había dicho que se iba a recuperar la esencia del Parque El Lago, la Gobernación y la Lotería de Santander, decidieron entregarlo en arriendo por 30 años.

Parque Recreacional El Lago.jpg
Parque El Lago en Floridablanca
Blu Radio. Parque Recreacional El Lago de Floridablanca. Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

