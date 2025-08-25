Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Aparece supuesta valla política en Bucaramanga y Carlos Bueno niega estar detrás de ella

Aparece supuesta valla política en Bucaramanga y Carlos Bueno niega estar detrás de ella

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que ordenó retirar esa valla porque es ilegal por tener un contenido aparentemente político.

FOTO VALLA POLITICA BGA.jpeg
FOTO: Polémica por valla política en Bucaramanga - suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 25, 2025 12:40 p. m.

En la calle 56 con carrera 27, en el oriente de Bucaramanga, apareció en las últimas horas una valla publicitaria que ha despertado especulaciones políticas en la ciudad que afrontará una elección atípica de alcalde tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán.

La pieza publicitaria, que muchos interpretan como un mensaje de expectativa de cara a las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga, ha sido asociada con el exdirector de Tránsito, Carlos Bueno, conocido popularmente como “El Barbas”.

Sin embargo, el propio Bueno negó estar detrás de la instalación de esta valla, descartando que sea un anuncio oficial de su posible candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga.

"No soy responsable de esa valla de color morado. La conocí por redes sociales. No soy el autor de eso", dijo el exdirector de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno.

El hecho ocurre días después de que el Consejo de Estado anulara la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán, decisión que obliga a convocar a elecciones atípicas en la capital santandereana entre noviembre y diciembre de este año.

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que ordenó retirar esa valla porque es ilegal por tener un contenido aparentemente político.

Aunque algunos sectores consideran que la publicidad refuerza la posibilidad de que Carlos Bueno esté preparando una aspiración, él insiste en que no ha promovido este tipo de piezas. No obstante, la expectativa crece en la ciudad frente a los nombres que podrían integrar el sonajero de candidatos para suceder a Jaime Andrés Beltrán en el cargo durante los próximos dos años.

