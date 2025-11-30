Bucaramanga activa plan de choque: presencia de Policía y Ejército en las calles

Tras el frustrado y violento intento de robo en un centro comercial de Bucaramanga, las autoridades municipales activaron un plan de choque que implica el regreso inmediato de todos los policías que se encontraban en permisos y vacaciones, con el objetivo de reforzar la seguridad en la ciudad.

El alcalde encargado, Javier Sarmiento, confirmó que la instrucción ya fue impartida a la Policía Metropolitana, que deberá integrar a estos uniformados al dispositivo de vigilancia durante los próximos días.

La medida busca incrementar la presencia policial en las calles luego de que un grupo de delincuentes intentara cometer un asalto que dejó temor entre comerciantes y visitantes del establecimiento.

“Bucaramanga no es territorio para criminales. Quienes pretendan venir a delinquir se encontrarán con toda nuestra fuerza pública desplegada”, aseguró Sarmiento, quien acompañó los operativos nocturnos junto a las autoridades.



La administración municipal dispuso vigilancia permanente en sectores de alta afluencia como centros comerciales, iglesias, barrios con mayor flujo de visitantes y Zonas turísticas y comerciales

La Policía también fortaleció los puntos de control y registro, mientras que patrullas motorizadas circulan continuamente por corredores barriales donde se denuncian actividades delictivas.

Como parte de la estrategia de seguridad, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía Militar realizan patrullajes mixtos en sectores estratégicos de Bucaramanga, especialmente durante horas de la noche.

Estos equipos apoyan labores de control, identificación de personas y verificación de antecedentes, con el fin de desarticular posibles estructuras criminales que intenten operar en la ciudad.

El intento de robo en el centro comercial, ocurrido esta semana, encendió las alarmas de las autoridades locales. Aunque la rápida reacción evitó que los delincuentes lograran su objetivo, el hecho generó preocupación entre comerciantes y ciudadanos, lo que motivó la activación de las medidas extraordinarias.

La Policía Metropolitana adelanta la recolección de testimonios, videos de seguridad y demás evidencias para ubicar y capturar a los responsables del intento de hurto. No se descarta que los implicados pertenezcan a estructuras delincuenciales que han intentado ingresar a la ciudad desde otros departamentos.