Bucaramanga activa plan de choque: presencia de Policía y Ejército en las calles

La decisión se toma después del asalto en Cabecera, donde un intendente de la Sijín fue asesinado. El plan de choque incluye patrullajes mixtos con Ejército, control permanente en zonas comerciales y refuerzo en puntos turísticos.

Con Policía y Ejército se brinda seguridad en centros comerciales de Bucaramanga
Con Policía y Ejército se brinda seguridad en centros comerciales de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

