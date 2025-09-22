Bucaramanga lanza Cassib, el canal digital para denunciar barreras en la atención en salud

Desde ahora, los bumangueses cuentan con un nuevo aliado para gestionar estos trámites y exigir atención oportuna en salud: Cassib, el Canal de Atención de Salud Sin Barreras.

La plataforma fue presentada por la Alcaldía de Bucaramanga y busca dar respuesta a una de las quejas más frecuentes de los usuarios: las demoras y obstáculos que imponen las EPS para acceder a servicios médicos. Con este sistema virtual, cualquier ciudadano puede radicar una queja, reclamo o petición (PQRS) relacionada con la vulneración de su derecho a la salud.

Lo innovador de Cassib es que conecta de manera simultánea a los cuatro actores clave en el proceso: la Superintendencia Nacional de Salud, la Alcaldía de Bucaramanga, la EPS correspondiente y el paciente. Una vez se radica el caso, la denuncia queda registrada y puede ser monitoreada en tiempo real, lo que permite verificar si hubo solución efectiva.



“Cassib no solo visibiliza las barreras que enfrentan los usuarios, también permite hacer seguimiento a las respuestas de las EPS y constatar si la situación ya fue resuelta”, explicó Claudia Mercedes Amaya, secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga.

El canal está disponible para todos los usuarios del sistema de salud en Bucaramanga, excepto aquellos que hacen parte de regímenes especiales, como Fuerzas Militares o Magisterio.

Así funciona:

1. Ingresar a la página saludsinbarreras.bucaramanga.gov.co o al portal de la Alcaldía de Bucaramanga.

Publicidad

2. Seleccionar entre las opciones “radicar” o “consultar solicitud”.

3. Ingresar el número de documento para que el sistema identifique la EPS del usuario.

4. Describir la barrera en salud que se enfrenta y, de ser necesario, adjuntar documentos de soporte, como órdenes médicas o citas.