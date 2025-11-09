En vivo
Bucaramanga respira contaminación: 197 muertes atribuidas a la mala calidad del aire

Un estudio del Departamento de Salud Pública de la UIS confirmó que la polución atmosférica, sumado a el material particulado emitido por miles de vehículos está provocando un aumento preocupante de enfermedades y fallecimientos.

