Bucaramanga respira contaminación: 197 muertes atribuidas a la mala calidad del aire

Un reciente estudio del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander (UIS) reveló cifras preocupantes sobre los efectos de la contaminación del aire en Bucaramanga, 197 muertes registradas en 2024 estarían asociadas con la polución atmosférica, principalmente causada por el tráfico vehicular y las emisiones de automotores en mal estado.

Según la investigación, liderada por la doctora Laura Andrea Rodríguez Villamizar, directora del Departamento de Salud Pública, entre 2023 y 2024 se evidenció un incremento significativo en las muertes atribuibles al material particulado fino (PM2.5), uno de los contaminantes más dañinos para la salud humana.

“La cantidad de muertes atribuibles a la contaminación del aire fue de 142 en 2023 y 197 en 2024. Esto demuestra un deterioro claro de la calidad del aire y del impacto en la salud pública”, explicó Rodríguez Villamizar.

El estudio, realizado con apoyo de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, determinó que las emisiones de los más de 920.000 vehículos que circulan a diario en el área metropolitana son la principal fuente de contaminación.



Los investigadores advierten que las partículas ultrafinas expulsadas por los escapes pueden llegar a los pulmones e incluso al torrente sanguíneo, afectando especialmente a adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades respiratorias.

Además, un trabajo piloto desarrollado por la UIS y la Universidad de los Andes reveló que los usuarios del transporte público están más expuestos a niveles peligrosos de contaminación que quienes viajan en carro particular.

Las concentraciones fueron hasta cuatro veces mayores en buses que en vehículos particulares durante los trayectos entre Bucaramanga y Floridablanca.

Esta situación refleja una desigualdad ambiental y social, pues las personas que dependen del transporte público están más expuestas a condiciones que deterioran su salud.

“Es una inequidad que pone en riesgo a los sectores más vulnerables y contradice los principios del desarrollo sostenible”, subrayó Rodríguez Villamizar.