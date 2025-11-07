Rescatan 55 aves silvestres víctimas del tráfico ilegal en Bucaramanga

En un nuevo golpe contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Policía Nacional lograron la recuperación de 55 aves silvestres que eran mantenidas en cautiverio en una vivienda del barrio José María Córdoba, en la zona norte de la ciudad.

El operativo fue ejecutado por el Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad (GEA-CDMB) y el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), en coordinación con la seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Entre las aves incautadas se encontraban ejemplares de 16 especies distintas, algunas de ellas en riesgo por su alta demanda en el comercio ilegal.

Entre las especies recuperadas se cuentan congos, espigueros, jilgueros, canarios, turpiales y cotorras, entre otros. Los animales fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB, donde un equipo médico veterinario realizó una valoración individual para determinar su estado de salud y posibilidades de reintegración a su hábitat natural.

El veterinario Vladimir Quintero Sánchez, de la CDMB, explicó que “seis aves presentaban daños en su plumaje o alas recortadas, lo que obliga a mantenerlas bajo observación y recuperación. Las otras 49, en buen estado, serán liberadas próximamente en zonas seguras del departamento”.



Por su parte, Andrés Boada, médico veterinario zootecnista del Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad, advirtió sobre las condiciones en las que fueron encontradas las aves. “Eran mantenidas en jaulas-trampa, utilizadas para su captura y venta. Este tipo de prácticas son ilegales y crueles, además de afectar gravemente los ecosistemas. Las aves silvestres no son mascotas, cumplen funciones vitales en la naturaleza”, enfatizó.

La CDMB destacó que esta incautación se suma a las acciones permanentes de control y educación ambiental que realiza junto a la Policía Nacional para combatir el tráfico de fauna silvestre, un delito que sigue amenazando la biodiversidad de Santander.

La entidad reiteró que capturar, comprar o mantener fauna silvestre es un delito ambiental sancionado por la ley colombiana. Invitó a la ciudadanía a denunciar estos casos a través de las líneas oficiales y a sumarse a la protección de las especies nativas.

“Desde la CDMB reafirmamos nuestro compromiso con la conservación y la defensa de la biodiversidad. Cada operativo representa una oportunidad para devolver la libertad a seres que nunca debieron ser privados de ella”, concluyó la Corporación.