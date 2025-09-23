En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caso Nicolás Petro
B King
Acetaminofén
Petro en la ONU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae en Bucaramanga delincuente que robaba a mujeres en establecimientos comerciales

Cae en Bucaramanga delincuente que robaba a mujeres en establecimientos comerciales

El hombre cometió tres robos en el mes de mayo en establecimientos comerciales del área metropolitana de Bucaramanga.

Ladron en negocios.jpg
Blu Radio. Ladrón en negocios //Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a Juan Pablo Castañeda Arias, un reconocido reincidente en el delito de hurto que mantenía en zozobra a comerciantes y mujeres en situación de vulnerabilidad. La detención, realizada por orden judicial en el barrio Gaitán, se logró por una investigación de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).

De acuerdo con las autoridades, Castañeda Arias está vinculado a por lo menos tres robos ocurridos en mayo de 2025. Entre ellos, el asalto a un local de muebles el 5 de mayo, en el que intimidó a una empleada embarazada para despojarla de dinero y objetos de valor. Días después, el 8 de mayo, habría cometido dos hurtos más en establecimientos del sector Provenza: en el primero robó dinero y celulares, y en el segundo intimidó a una mujer para robarle joyas, billetera y teléfono móvil.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Lea también:

  1. metro de Bogotá
    metro de Bogotá
    Foto: captura de video
    Bogotá

    Las pruebas que debe aprobar el metro para funcionar en Bogotá: se viene la fecha decisiva

  2. Mina en Segovia, Antioquia.jpg
    Mina en Segovia, Antioquia.
    Suministrada
    Antioquia

    Verifican cuántos mineros están atrapados tras deslizamiento en socavón en Segovia, Antioquia

La detención de este delincuente hace parte del Plan Cazador, estrategia de la Policía para combatir la criminalidad en Bucaramanga y su área metropolitana (Floridablanca, Piedecuesta y Girón). Según el balance entregado por las autoridades, en el marco de este plan se han efectuado 120 capturas, de las cuales 23 fueron por orden judicial y 14 relacionadas directamente con hurtos en distintas modalidades.

Los operativos también han permitido la recuperación de nueve motocicletas y dos vehículos con irregularidades en su documentación, así como la incautación de 13 armas de fuego y más de 200 cartuchos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Robos

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad