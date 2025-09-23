Cae en Bucaramanga delincuente que robaba a mujeres en establecimientos comerciales

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a Juan Pablo Castañeda Arias, un reconocido reincidente en el delito de hurto que mantenía en zozobra a comerciantes y mujeres en situación de vulnerabilidad. La detención, realizada por orden judicial en el barrio Gaitán, se logró por una investigación de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).

De acuerdo con las autoridades, Castañeda Arias está vinculado a por lo menos tres robos ocurridos en mayo de 2025. Entre ellos, el asalto a un local de muebles el 5 de mayo, en el que intimidó a una empleada embarazada para despojarla de dinero y objetos de valor. Días después, el 8 de mayo, habría cometido dos hurtos más en establecimientos del sector Provenza: en el primero robó dinero y celulares, y en el segundo intimidó a una mujer para robarle joyas, billetera y teléfono móvil.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

La detención de este delincuente hace parte del Plan Cazador, estrategia de la Policía para combatir la criminalidad en Bucaramanga y su área metropolitana (Floridablanca, Piedecuesta y Girón). Según el balance entregado por las autoridades, en el marco de este plan se han efectuado 120 capturas, de las cuales 23 fueron por orden judicial y 14 relacionadas directamente con hurtos en distintas modalidades.



Los operativos también han permitido la recuperación de nueve motocicletas y dos vehículos con irregularidades en su documentación, así como la incautación de 13 armas de fuego y más de 200 cartuchos.