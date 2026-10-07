Capturan a cinco presuntos disidentes en La Gabarra y recuperan a un menor de edad

Cinco presuntos integrantes de las disidencias de alias 'Calarca', fueron capturados en flagrancia durante una operación militar desarrollada en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander.

La operación fue adelantada por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional.

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Durante el procedimiento militar también fue recuperado un menor de edad, quien quedó bajo disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con el Ejército, los cinco capturados estarían presuntamente relacionados con recientes asesinatos de habitantes de esta región. Esta señalamiento deberá ser establecido dentro de las investigaciones judiciales correspondientes.



En una operación militar, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea y en coordinación con la Policía, capturaron a seis presuntos integrantes de las disidencias, entre ellos un menor de edad #MañanasBlu pic.twitter.com/7J2fq0asQD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

"En poder de los detenidos fueron encontradas cuatro armas de fuego: un arma larga y tres armas cortas. Además, las autoridades incautaron un proveedor para fusil, dos proveedores para pistola y munición de diferentes calibres", afirmó el coronel Wendell Fernandez Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano

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También fueron decomisados seis teléfonos celulares y una tableta, elementos que quedaron a disposición de las autoridades para su análisis y para avanzar en las investigaciones.

🚨 En La Gabarra, Tibú, #NorteDeSantander, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, con apoyo de la @FuerzaAereaCol y en coordinación con @PoliciaColombia, capturaron en flagrancia a 5 presuntos integrantes del GAO-r Estructura 33 y recuperaron a un menor de edad.



En la operación… pic.twitter.com/joDI9EOGcJ — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) October 6, 2026

Los cinco capturados, el menor recuperado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los actos urgentes y el proceso judicial correspondiente.

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Las operaciones militares continúan en La Gabarra y otros sectores del Catatumbo, con el objetivo de afectar las estructuras armadas ilegales que mantienen presencia en la región y reforzar la seguridad de las comunidades.