Conductor de camión murió al caer en enorme abismo en Santander

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía nacional que comunica a San Gil con el municipio de Socorro, en Santander, en el sector conocido como Peña Amarilla, donde un camión tipo furgón cayó a un profundo abismo, dejando como saldo una persona fallecida.

Según el reporte de los organismos de socorro, al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Socorro y la Policía Nacional, quienes atendieron la emergencia y realizaron labores de verificación en la zona. El vehículo involucrado, al parecer un camión tipo turbo, terminó completamente destruido tras precipitarse 200 metros.

Héctor Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de Socorro, explicó que el accidente ocurrió a unos cinco kilómetros del casco urbano del municipio.

“Llegamos al sitio y aproximadamente a 200 metros encontramos un furgón totalmente desintegrado por la caída, de cerca de 100 metros en caída libre. Se realizó el rastreo en la zona y se confirmó que el conductor, un joven de 20 años, falleció de manera inmediata por el fuerte impacto”, señaló el oficial.



Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro vial, mientras reiteran el llamado a los conductores a transitar con precaución por este corredor, especialmente en sectores de alta peligrosidad como Peña Amarilla.