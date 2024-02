Crisis en Metrolínea: empresa no tiene como seguir prestando el servicio de buses en Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán explicó a través de sus redes sociales que el operador de Metrolínea, MetroCinco Plus S.A. no están en condiciones de seguir garantizando la operación por varios problemas económicos y de logística. “En ese sentido no puede cumplir con las condiciones que le exigen los municipios”, dijo.

“El operador MetroCinco nos ha manifestado que no puede cumplir con nuestras exigencias para mejorar el servicio de Metrolínea. En próximos días daremos a conocer las soluciones que tenemos como administración para enfrentar el tema, sin embargo, el servicio seguirá prestándose con lo que tenemos, apoyado con flotas de buses convencionales. Estamos tratando de revivir un muerto, porque lastimosamente eso es lo que es Metrolínea hoy, debido a los malos manejos administrativos y operativos del pasado”, aseguró el mandatario.

De acuerdo con el más reciente informe del Gobierno Nacional, el transporte masivo de Bucaramanga, Metrolínea, dispone solamente de 17 buses verdes, un articulado, ocho buses alimentadores y ocho padrones.

“La decisión que se toma por parte del alcalde de Bucaramanga, es una decisión difícil de tomar, pero que efectivamente se debió hacer desde hace mucho tiempo, desde el momento en que MetroCinco Plus dejó de cumplir con las obligaciones contractuales del contrato con el sistema de Metrolínea y debido a la crisis en que se encuentra, pues el operador tiene una flota bastante deficiente, dando pie a no poder cumplir con la operación en las diferentes rutas del sistema y la poca flota que aún sobrevive está en muy malas condiciones, eso hace que el servicio a los usuarios sea bastante deficiente. Tienen demasiadas dificultades para continuar con el contrato y peor aun cuando en estos días se le vence la póliza de cumplimiento y, es probable que no esté en condiciones de pagar”, confirmó a Blu Radio, Elí Fiallo, del Sindicato de Transportadores de Metrolínea.

Sobre ese tema especialistas en temas de transporte en Bucaramanga y su área Metropolitana explicaron que el problema de MetroCinco Plus se veía venir desde hace más de un año y era cuestión de tiempo para que la empresa manifestara públicamente que no podía seguir adelante con la operación.

