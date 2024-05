Cuatro migrantes fueron capturados con pistolas en varios operativos en Bucaramanga

Cuatro ciudadanos venezolanos fueron capturados portando armas de fuego ilegales en diferentes lugares de Bucaramanga. Se trata de hombres conocidos con los alias de 'Yender', 'Enyerber', 'Gerson' y Chucho'. Algunos de ellos tenían alucinógenos y municiones explicaron las autoridades.

“En el primer caso se logró la captura de un hombre conocido como: "Yender" a quien se le encontró en su poder un arma de fuego con un proveedor y dos cartuchos, así mismo 45 dosis de estupefacientes de los derivados de base de cocaína. En el segundo caso se logró la captura de "Enyerber" y la incautación de un arma de fuego tipo pistola en la calle 65 con carrera 7, gracias a la oportuna información de la comunidad donde manifestaba que el capturado estaba realizando disparos”, explicó el mayor de la Policía Richard Guzmán.

Cinco delincuentes venezolanos fueron capturados portando armas de fuego en diferentes lugares de Bucaramanga. Se trata de hombres conocidos con los alias de 'Yender', 'Enyerber', 'Gerson' y Chucho'. Algunos de ellos tenían alucinógenos y municiones, dijo la Policía #MañanasBlu pic.twitter.com/f5BBY5ASLO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 31, 2024

De igual forma la Policía Metropolitana de Bucaramanga explicó que el tercer capturado fue alias "Gerson", quien fue sorprendido con un arma de fuego tipo pistola con un proveedor y tres cartuchos para la misma y el cuarto capturado fue "Chucho" en la calle 105 con carrera 23A del barrio Provenza con un arma de fuego tipo pistola con dos cartuchos.

En los diferentes operativos que está realizando la Policía Metropolitana de Bucaramanga para contrarrestar asesinatos por sicariato o intolerancia social fue hallada un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 en zona boscosa del barrio Los Canelos.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, afirmó que tiene en este momento 600 venezolanos delincuentes para expulsar. “Así me traten de xenófobo no voy a ceder. Esas personas no están acatando las normas”.

Cuestionan discurso xenófobo del alcalde de Bucaramanga al expulsar delincuentes venezolanos #VocesySonidos https://t.co/TAxpybDlAJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 30, 2024

“Los capturados y las armas fueron dejadas a disposición ante la Fiscalía General de la Nación, para que presente a los capturados ante un Juez y se les defina su situación judicial. Durante lo corrido del año la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 237 personas por el delito por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y ha incautado 249 armas de fuego”, explicó el Mayor Guzmán.

Dos hombres que habían intimidado con disparos de arma de fuego a un grupo de personas en el barrio La Cumbre de Floridablanca fueron capturados por la Policía tras estrellarse en la motocicleta en la que huían #VocesySonidos pic.twitter.com/pD0cp2SpOD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 30, 2024