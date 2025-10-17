En vivo
Santanderes  / Defensoría pidió respeto al gobernador de Santander por mensaje sobre manifestantes

Defensoría pidió respeto al gobernador de Santander por mensaje sobre manifestantes

La comunidad de los municipios de Confines y Socorro, Santander, denunció que los campesinos provenientes de El Catatumbo pretendían invadir tierras.

Protesta Derechos de Los Pueblos Socorro.jpg
Blu Radio. Protestas invasión Socorro //Foto: captura de video Derechos de Los Pueblos
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a generar un clima de respeto y protección de los derechos humanos tras las declaraciones que el mandatario realizó en redes sociales sobre los hechos ocurridos esta semana entre los municipios de Confines y Socorro.

En esa zona del sur del departamento se presentaron enfrentamientos luego de que campesinos provenientes de El Catatumbo llegaran al lugar y fueran sacados con palos y piedras por habitantes de la región, quienes denunciaron que la intención de los visitantes era invadir terrenos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, la Defensoría recordó que “las palabras de las autoridades tienen un alto impacto en el clima de respeto y protección de los derechos humanos” y pidió al gobernador abstenerse de realizar afirmaciones que puedan poner en riesgo a líderes sociales, comunidades o personas defensoras de derechos humanos.

El organismo también instó al mandatario a rectificar sus declaraciones y a promover espacios de diálogo y concertación con los movimientos en protesta.

“El Estado tiene el deber de garantizar un entorno seguro y libre de estigmatización para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en cumplimiento de la Constitución y la Sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional”, precisó la entidad.

El pronunciamiento se dio luego de que el gobernador Juvenal Díaz publicara en X el siguiente mensaje: “Santander se respeta, llegan dos buses desde Norte de Santander con personas que quieren invadir terrenos en Palmas de Socorro y en Confines, la comunidad los sacó chonteados. Lo más preocupante, funcionarios de Mininterior llamando a decir que hay que respetar los derechos humanos, ministro @AABenedetti si no ayudan con la seguridad no pretendan dañar la tranquilidad de Santander, los derechos humanos son para todos”.

La Defensoría reiteró su disposición para mediar y facilitar espacios de reconciliación que permitan garantizar el respeto a los derechos humanos y el desarrollo pacífico de las manifestaciones en el departamento.

Blu Radio

