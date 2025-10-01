Denuncian deterioro del Hospital Regional de San Gil: se cae el techo

Trabajadores del Hospital Regional de San Gil, Santander, denuncian que parte del techo (cielo raso) del centro asistencial se está desprendiendo progresivamente, lo que habría causado al menos dos emergencias en la última semana. En uno de los incidentes, una enfermera sufrió un trauma en la cabeza luego de que parte del cielo raso se desprendiera sobre ella, según relato de personal del hospital.

El incidente ocurrió durante los últimos días, cuando estructuras del techo cedieron sin aviso, causando lesiones leves en al menos un miembro del personal médico. El problema estaría asociado al deterioro progresivo de la infraestructura, presuntamente debido a falta de mantenimiento o al desgaste del material.

"No se registran aún informes oficiales que detallen medidas correctivas ya tomadas o planes específicos de intervención para reparar las zonas afectadas", dijo un trabajador del centro asistencial.

Denuncian que a pedazos se está cayendo el techo del Hospital Regional de San Gil, Santander. En la última semana se han presentado dos emergencias. "Una enfermera sufrió un trauma en la cabeza al caerle parte del cielo raso", dijo un trabajador del lugar #MañanasBlu pic.twitter.com/fIa1JjMJ8B — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 1, 2025

En años recientes, el Hospital Regional de San Gil ha enfrentado retrasos en obras, demoras en su construcción, paralización en fases de implementación, y necesidades de inversión millonaria para finalizar infraestructura básica.



Recordemos que desde la administración del gobernador Didier Tavera se aprobó un proyecto de remodelación del Hospital de San Gil. "Las obras no avanzan", dijo hace 10 años un veedor ciudadano de ese municipio.

Durante la visita del presidente Gustavo Petro a Santander, a principios de 2024, la Gobernación de este departamento confirmó la asignación de recursos para el hospital de San Gil y para otros centros médicos.

Según informó la Secretaría de Salud, se avanza en el proceso para asegurar $45.000 millones que serán destinados para la segunda fase del Hospital de San Gil. “Al ministro de Salud se le ha presentado la segunda fase del Hospital Regional de San Gil por un valor de $45.000 millones y ha dicho que van a dar esos recursos”, indicó Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.

Publicidad

En el año 2021, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander información detallada acerca del contrato para la reconstrucción del Hospital Regional de San Gil, obras que presentan un retraso de varios años.

La obra que fue adjudicada por el exgobernador de Santander, Didier Tavera, por un valor de $46.208’475.520

Publicidad

"Se ha verificado en informe de la interventoría del proyecto un atraso en el avance ejecutado, por presuntos inconvenientes en la cimentación de la obra", dice el comunicado del Ministerio Público.

La comunidad de San Gil alerta sobre carencias en servicios, mantenimiento y equipamiento, lo cual en combinación con filtraciones, humedad o estructuras antiguas puede incrementar el riesgo de este tipo de eventos en el centro asistencial más importante del sur de Santander.

Por eso piden a la Secretaría de Salud Departamental realizar una inspección inmediata de la estructura del edificio para evaluar daños y se brinden las medidas provisionales para proteger al personal, pacientes y visitantes mientras se efectúan las reparaciones necesarias.

